Hamilton sconcertato, c’è l’annuncio: tifosi preoccupati

Hamilton sconcertato: le parole del nuovo pilota della Ferrari non lasciano spazio alle interpretazioni. Tifosi preoccupati

Un finale di stagione amaro per Lewis Hamilton. E speriamo che tutto questo possa dargli ulteriori motivazioni per arrivare in Ferrari con il dente avvelenato e cercare di vincere quell’ottavo titolo mondiale che lo manderebbe direttamente nella leggenda di questo sport.

Nelle ultime settimane sono successe un po’ di cose che non hanno lasciato sereno l’inglese: che forse avrebbe voluto non correre questa gara, che forse avrebbe voluto immediatamente fare i test con la Rossa di Maranello e che nelle ultime ore ha dovuto ingoiare – stando a quelle che sono state le sue parole – un altro boccone amaro. In questo caso però parliamo di una pista che dopo il 2026 uscirà da Circus.

Hamilton sconcertato: addio al Gran Premio d’Olanda

“Penso che sia davvero triste perdere Zandvoort – ha detto Hamilton commentando l’uscita di scena del circuito dei Paesi Bassi, patria di Verstappen – soprattutto perché il pubblico è incredibile. Abbiamo un seguito enorme, ovviamente, soprattutto per Max, ma in generale sono i fan a rendere questo sport quello che è”.

“E poi ci sono diverse gare nel calendario. Non ti dico quali, ma sai quali sono quelle che non hanno ancora un gran numero di spettatori. Dal punto di vista finanziario – ha sottolineato ancora il sette volte campione del mondo – ovviamente, possono coprire, credo, qualsiasi costo. Quindi non lo so. Penso che l’attività stia andando molto, molto bene. Penso che dobbiamo assicurarci di mantenere le gare storiche, e Zandvoort per me è una di quelle”. Insomma, un Hamilton visibilmente deluso da questa conclusione che mette in evidenza come l’inglese stia attento davvero a tutto, non solo a quello che succede in pista, ma anche a quello che è fuori dalla corsa. Sapere di andare in uno Stato nel quale, ogni tifoso, spinge per vedere il meglio e aiutare a cercare la perfezione, ti fa sicuramente trovare delle motivazioni migliori, di andare a prenderti delle forze che in alcune occasioni possono mancare. Insomma, non sarà più così in Olanda, che ha chiuso in questo modo la propria esperienza con la Formula Uno. Sì, un vero e proprio peccato.