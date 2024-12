Berrettini incontenibile: è andato contro Sinner

Berrettini incontenibile: nella serata del tennis italiano i due azzurri “contro”. Ecco cosa è successo a Milano

Una serata particolare, vissuta a Milano, che ha fatto capire un po’ di cose. E c’è stata anche qualche “scaramuccia”. Ovviamente scherzosa. E forse questa volta Jannik Sinner ha mentito, ma è stato subito ripreso dall’amico Berrettini.

Ai SuperTennis Awards 2024 che si sono tenuti a Milano e che sono stati presentato da Piero Chiambretti, c’è stato un lungo faccia a faccia tra Jannik e Matteo: i due sono stati intervistati da chi dirigeva le danze e in qualche occasione non la pensavano allo stesso modo. Soprattutto quando a Sinner è stata chiesta una cosa che a Berrettini non è andata giù e, d’istinto, il secondo, ha messo i punti sulle i.

Berrettini incontenibile: ecco cosa è successo

Battere un amico dispiace… o no?”, è stata la domanda fatta da Chiambretti a Sinner, indicando anche Berrettini lì a fianco. “Sempre”, ha risposto senza esitazione Jannik, che è due vittorie a zero in carriera negli scontri diretti contro il romano, l’ultimo dei quali quest’anno a Wimbledon.

Ed è qui che Matteo non si è fatto attendere, anzi, è entrato immediatamente nella discussione e ridendo ha risposto in questo modo: “Ma che c…. dici!” ha ribadito. Come se si fosse anche sentito preso in giro da quello che è effettivamente un amico e che non solo lo batte ma pure ha il “coraggio” di dirgli queste cose in faccia. Un siparietto divertente e non è stato l’unico della serata milanese. In un’altra occasione a Sinner è stato chiesto se volesse rinascere Berrettini e lui ridendo ha risposto di sì senza però dare la motivazione. Una motivazione che è arrivata da Chiambretti che anche lui non l’ha proprio esposta, ma ha fatto capire che la bellezza di Berrettini, essendo fuori discussione, è un plus per rinascere come lui. Insomma, si chiude in questo modo l’anno del tennis italiano in attesa del primo appuntamento della nuova stagione, quello in programma in Australia, al primo Slam, tra meno di un mese.