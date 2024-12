Gratta e vinci, clamorosa smentita: non è come pensiamo

Gratta e vinci, non c’era niente di vero: adesso ne abbiamo la conferma ufficiale.

I giocatori più incalliti tendono a diffidare dai Gratta e vinci temporanei, come quelli, ad esempio, che ogni anno, con una puntualità che oseremmo definire svizzera, vengono lanciati in occasione del Santo Natale. Hanno una grafica estremamente accattivante, promettono premi da sogno, ma è opinione comune che non siano “efficaci” tanto quanto lo sono quelli che, invece, si trovano in ricevitoria per tutto il resto dell’anno.

A noi però non sembra, in tutta franchezza, che le cose stiano così come dicono molti giocatori. Parrebbe, semmai, il contrario. Lo si desume chiaramente, del resto, da questa storia che arriva dall’altra parte dell’oceano e che sembra smentire, in maniera oltretutto parecchio clamorosa, questa voce di corridoio che non è supportata, in effetti, da prove degne di questo nome.

Iniziamo col dire, intanto, che la storia di cui stiamo per raccontarvi ogni singolo dettaglio – perché, fidatevi, merita – arriva dall’Ohio. Il protagonista è un uomo del quale non sono state rese note, perché evidentemente non era d’accordo in tal senso, le generalità. Quale che sia il suo nome, ad ogni modo, resta il fatto che quello che gli è accaduto ha dell’incredibile e conferma, come dicevamo, che i Gratta e vinci natalizi non sono poi così “poveri” come in tanti pensano.

Gratta e vinci di Natale, fortuna sfacciatissima

Il giocatore in questione, nei giorni scorsi, si è recato all’ACME Fresh Market di W Market Street, ad Akron. Doveva fare un po’ di spesa ma poi, all’improvviso, un biglietto della lotteria istantanea aveva attirato la sua attenzione.

Non si trattava di un Gratta e vinci qualunque, di quelli che si possono acquistare in qualunque momento, ma di un tagliando natalizio, disponibile, dunque, solo per una manciata di giorni all’anno. E indovinate un po’ quanto ha portato nelle sue tasche, a dispetto di ciò che dicono in tanti, questo grattino della serie Merry Money?

Grazie ad esso, pensate un po’, il giocatore dell’Ohio ha vinto il premio massimo, pari ad 1 milione di dollari. L’uomo ha poi optato per il pagamento in contanti e non per la rendita della durata di 25 anni, per cui la somma è stata decurtata del 50%. Al netto delle tasse, infine, ne ha guadagnati “solo” 360mila. Che non è mica male per un tagliando da 20 dollari che, in teoria, a giudicare dalle ipotesi avanzate sul conto dei Gratta e vinci di Natale, avrebbe dovuto fruttargli solo una manciata di spicci.