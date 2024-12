Siviglia-Osasuna, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Siviglia-Osasuna è una partita valida per la quindicesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Per il Siviglia sono lontanissimi i tempi in cui si festeggiava l’ennesima Europa League della sua storia. Eppure era il 2023, poco più di un anno e mezzo fa: soltanto che da allora, anche alla luce di una situazione non proprio florida dal punto di vista finanziario, il club è stato costretto a ridimensionarsi, tra frequenti cambi di allenatore e campionati sostanzialmente anonimi.

Oggi la squadra di Garcia Pimienta è dodicesima in classifica, con un buon margine sulla zona retrocessione e non troppo lontana da quel settimo posto che potrebbe volere dire Europa. Il Siviglia nell’ultima giornata di campionato è tornato a vincere dopo due sconfitte di fila (Real Sociedad e Leganes) battendo di misura il Rayo Vallecano grazie ad una rete di Sow (1-0). Successo che sarebbe potuto arrivare con meno sofferenza dal momento che i madrileni sono rimasti in 10 a fine primo tempo, ma è stato comunque prezioso visto che le acque si stavano nuovamente agitando. Nel posticipo della quindicesima giornata arriva al “Sanchez Pizjuan” arriva l’Osasuna, che in classifica ha 4 punti in più del Siviglia. I Navarri finora sono andati oltre quelle che erano le aspettative – non era facile ripartire dopo l’addio del tecnico Arrasate e la fine di un lungo ciclo – ma nelle ultime due giornate hanno collezionato un solo punto: sconfitta per 4-0 con il Real Madrid e pareggio rocambolesco contro il Villarreal a Pamplona (2-2), in cui sono stati raggiunti in pieno recupero dai valenciani.

Come vedere Siviglia-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Osasuna, valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Cliente ostico per un Siviglia ancora indecifrabile ed alle prese con numerosi problemi. L’Osasuna dovrebbe riuscire a segnare almeno una rete e probabilmente a strappare un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Siviglia-Osasuna

SIVIGLIA (4-3-3): Fernández; Carmona, Badé, Salas, Pedrosa; Gudelj, Lokonga, Sow; Lukebakio, Peque, Romero.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Areso, Catena, Boyomo, Cruz; Muñoz, Moncayola; García, Oroz, Zaragoza; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1