Roma-Atalanta, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Roma-Atalanta è una partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sulla carta è uno scontro diretto, anche se l’attuale classifica vede Roma e Atalanta molto distanti. Addirittura tredicesimi i giallorossi, clamorosamente ad una manciata di punti sulla zona retrocessione, mentre i bergamaschi quest’anno sembrano entrati in un’altra dimensione e sembrano avere tutte le carte in regola per lottare per lo scudetto (sono secondi ad una sola incollatura dal Napoli capolista).

Giovedì scorso contro il Tottenham in Europa League, intanto, si sono visti i primi effetti della “cura” Ranieri: la Roma è riuscita caparbiamente a strappare un punto in casa dei più quotati Spurs, riacciuffando i londinesi in pieno recupero (2-2) grazie ad una rete del discusso Hummels (il tedesco nei primi minuti di gioco aveva causato il rigore poi realizzato da Son). Primo risultato positivo per l’esperto tecnico romano che ha preso il posto di Ivan Juric: Ranieri, infatti, aveva esordito con una sconfitta di misura a Napoli, con i capitolini castigati da un gol dell’ex Lukaku (0-1). L’Atalanta invece non si ferma più: da fine ottobre la Dea vince ininterrottamente ed alla vittoria esterna di sabato a Parma in campionato (1-3) ha fatto seguito la straripante prestazione offensiva sul campo dello Young Boys in Champions League, travolto 6-1.

Roma-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Ranieri dovrebbe confermare la difesa a tre vista a Londra e dunque disporsi a specchio con il 3-4-2-1. Dietro confermato Hummels con Mancini e N’Dicka, sulla trequarti sarà Pellegrini a far compagnia a Dybala: il capitano giallorosso è favorito su El Shaarawy. L’altro ballottaggio è sulla destra tra Celik e Saelemaekers.

Dall’altro lato Gasperini (squalificato, non sarà in panchina) medita di rimescolare qualche carta allo scopo di far rifiatare qualcuno che ha speso molte energie in Champions League. Pasalic, ad esempio, potrebbe prendere il posto di De Ketelaere, man of the match indiscusso contro lo Young Boys.

Come vedere Roma-Atalanta in diretta tv e in streaming

Roma-Atalanta è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Roma-Atalanta anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Difficile andare contro l’Atalanta, probabilmente la squadra più in forma del nostro campionato (e non solo). In ogni caso, in Europa League contro il Tottenham la Roma di Ranieri ha mostrato quel carattere e quella determinazione che erano mancati nelle uscite precedenti e nella sfida con la Dea dovrebbe quantomeno riuscire a trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik, Konè, Cristante, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2