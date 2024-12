Sinner torna dagli sceicchi: dietrofront inaspettato

Sinner, da Montecarlo a Dubai passando per Milano: i prossimi impegni del numero 1 del mondo.

Non chiamatela vacanza. Quello delle ferie è un concetto che mal si concilia con lo stacanovismo di Jannik Sinner, che talvolta, per quanto strano possa sembrare, dà l’impressione di non avere né la voglia e né il bisogno di staccare la spina e di allontanarsi da quel mondo fatato che gli ha regalato la fama e il la gloria eterna.

Ci limiteremo quindi a dire, in maniera più semplicistica, che il numero 1 del mondo ha fatto il minimo sindacale: si è preso qualche giorno di libertà, dopo le fatiche e le gioie di questo lunghissimo 2024, prima di tuffarsi nuovamente a capofitto nella preparazione della nuova stagione. Non è tornato tra i monti, come avremmo ipotizzato. E non è neanche partito alla volta di una meta tropicale. Si è recato, bensì, a Montecarlo, dove formalmente risiede.

Si allenerà in maniera blanda ed esplorerà in auto, col vento fra i capelli, la Costa Azzurra, per assaporare un po’ di quella libertà che, per forza di cose, il Tour gli sottrae durante il resto dell’anno. Tra un giro e l’altro assolverà ai suoi impegni con gli sponsor e, dulcis in fundo, concluderà la sua vacanza mordi e fuggi a Milano. Sarà la città meneghina, infatti, ad ospitare il Gala della Fitp, nel corso del quale saranno premiate la Nazionale maschile e quella femminile, entrambe fresche di trionfo a Malaga.

Sinner tradisce la Spagna: off season negli Emirati

Archiviato anche questo appuntamento sarà tempo, per il numero 1 del mondo, di tornare nel suo mondo, fatto di racchette da incordare e palline che schizzano in campo come fossero schegge impazzite.

Gli sceicchi lo attendono con gran trepidazione, perché è su Dubai che Sinner, che negli ultimi anni aveva invece scelto la Spagna, farà rotta intorno all’8 dicembre. Si preparerà al 2025 allenandosi negli Emirati, nello stesso resort che in passato ha ospitato Novak Djokovic e Roger Federer. Si tratta del Jumeirah Madinat, che dispone di numerosi campi e strutture di altissimo livello e che garantisce il massimo della privacy a chiunque soggiorni lì.

Potrebbe alloggiare, invece, secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, al Burj Al-Khalifa, dove il lusso è di casa. Ad accompagnarlo ci saranno, naturalmente, tutti i membri del suo staff, fatta eccezione per Darren Cahill, impazienti tanto quanto lui di rimettersi al lavoro e di scoprire se, battendo ogni record, il 2025 potrà essere addirittura migliore dell’anno memorabile che Jannik sta per lasciarsi alle spalle.