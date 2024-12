Sinner, veleno su Kalinskaya: accuse pesantissime

Sinner, nessuna pietà per Anna: il tribunale dei social urla al doppio gioco.

Hanno adottato una linea comune sin dall’inizio. Né lui e né lei hanno mai postato, sui rispettivi profili social, contenuti che potessero rimandare alla loro storia d’amore. Al massimo qualche like, ma non un commento, non una foto di coppie. I soli scatti circolati nel tempo sul web sono stati “rubati” da paparazzi e tifosi per strada, nei locali, a bordo campo. Per il resto, Anna Kalinskaya e Jannik Sinner non hanno mai permesso a nessuno di violare la loro intimità.

Il solo gesto clamoroso, come si ricorderà, risale a quando, la scorsa estate, il tennista altoatesino vinse gli Us Open. In quell’occasione, durante il giro di saluti e di abbracci al team e ai familiari si spinsero un po’ più in là del solito, scambiandosi un tenero ma rapidissimo bacio in mondovisione. Voluto, forse, più da lei che non da lui, che difficilmente si sarebbe lasciato andare, data la sua indole, ad una tale effusione in pubblico.

Tutto sembrava comunque procedere per il meglio fino a quando, qualche settimana fa, non si sono allungate le prime e scurissime ombre sulla coppia dell’anno. Si è iniziato a parlare di una presunta crisi fra i due, supportata, in effetti, da un dato incontrovertibile: il fatto che la Kalinskaya abbia smesso di seguire, cioè, Jannik sui social. Nessuno ha idea, però, di cosa possa essere successo. Tranne il popolo dei social, che crede, evidentemente, di avere sempre la verità in pugno.

Sinner, Kalinskaya sotto accusa: ecco perché

Da qualche giorno a questa parte, gli utenti ne stanno dicendo di cotte e di crude alla povera Anna, che sta cercando di andare avanti nonostante le rotture, si sa, non siano mai facili da affrontare.

L’opinione generale, a giudicare dai commenti in calce ai suoi ultimi post, è che sia lei la “colpevole” di questo allontanamento. E questo sebbene nessuno, come sottolineato pocanzi, abbia la benché minima idea di cosa possa avere provocato tale frattura. Malgrado le tante incognite, è tutto un fioccare di commenti in stile “Sinner non ha bisogno delle tue bambinate”, di insulti e di accuse gravissime, che non meriterebbe neanche nel caso in cui, in qualche modo, avesse realmente ferito il numero 1 del mondo.

C’è spazio, su Instagram, anche per delle insinuazioni poco carine che hanno a che fare con Matteo Berrettini. Il romano è a Miami come Anna e sono in tanti ad ironizzare sul fatto che la ragazza, adesso, possa mettere gli occhi sull’altro campione della Coppa Davis. Un atteggiamento molto poco elegante, insomma, quello dei tifosi/leoni da tastiera, che pur non avendo elementi sulla base dei quali giudicare hanno arbitrariamente deciso, chissà poi perché, che la responsabile di questa rottura sia la russa.