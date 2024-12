I pronostici di lunedì 2 dicembre: Serie A, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 2 dicembre: ci sono i posticipi di Serie A e Liga, si gioca anche in Turchia, Portogallo e la Champions League asiatica.

La quattordicesima giornata di Serie A si chiude questo lunedì con il posticipo tra Roma e Atalanta. I giallorossi grazie al pareggio di Europa League contro il Tottenham hanno visto la luce in fondo al tunnel e si sono intravisti i primi risultati della cura Ranieri. L’Atalanta di questo periodo rappresenta però forse uno scoglio troppo grande da superare, è la squadra più in forma d’Italia e d’Europa. I giallorossi però se giocheranno a viso aperto come fatto a Londra potrebbero riuscire quanto meno ad andare in gol.

Nel posticipo della quindicesima giornata di Liga al “Sanchez Pizjuan” di Siviglia arriva l’Osasuna, che in classifica ha 4 punti in più degli avversari. Cliente ostico per un Siviglia ancora indecifrabile ed alle prese con numerosi problemi. L’Osasuna dovrebbe riuscire a segnare almeno una rete e probabilmente a strappare un risultato positivo.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Al Ahli-Esteghlal, Al Wasl-Al Rayyan e Al Nassr-Al Sadd della Champions League asiatica, Fenerbahce-Gaziantep e Hatayspor-Besiktas della Super Lig turca.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Porto vincente e almeno tre gol complessivi in Porto-Casa Pia, Primeira Liga, ore 19:45

Vincenti

Al Ahli (in Al Ahli-Esteghlal, AFC Champions League, ore 17:00)

(in Al Ahli-Esteghlal, AFC Champions League, ore 17:00) Al Nassr (in Al Nassr-Al Sadd, AFC Champions League, ore 19:00)

(in Al Nassr-Al Sadd, AFC Champions League, ore 19:00) Fenerbahce (in Fenerbahce-Gaziantep, Super Lig, ore 18:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Nassr-Al Sadd, AFC Champions League , ore 19:00

, ore 19:00 Fenerbahce-Gaziantep , Super Lig, ore 18:00

, Super Lig, ore 18:00 Al Ahli-Esteghlal, AFC Champions League, ore 17:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Wasl-Al Rayyan , AFC Champions League , ore 17:00

, , ore 17:00 Hatayspor-Besiktas , Super Lig, ore 18:00

, Super Lig, ore 18:00 Roma-Atalanta, Serie A, 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 15.41 GOLDBET ; 15.56 SNAI; 15.41 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Siviglia-Osasuna, Liga, ore 21:00