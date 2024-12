Maiorca-Barcellona, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Maiorca-Barcellona è una partita valida per la diciannovesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 19:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Barcellona, che ti succede? La capolista della Liga sabato scorso a sorpresa si è arresa al Las Palmas (1-2) ed è stata costretta a rinviare l’appuntamento coi 3 punti per la terza volta di fila nel massimo campionato spagnolo. Un solo punto tra Real Sociedad, Celta Vigo ed il club canario: le rivali per il titolo, ovviamente, non sono rimaste a guardare e l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone – in questo momento la più agguerrita – ne ha approfittato per portarsi a -2 dalla vetta, occupata ancora dai catalani.

La squadra di Hansi Flick, che fino a poche settimane fa sembrava aver messo il turbo (ben 43 gol segnati dai blaugrana finora), ora deve iniziare a guardarsi le spalle e scongiurare possibili sorpassi. L’occasione per voltare pagina, intanto, arriva prima del previsto: Lewandowski e compagni in settimana affronteranno il Maiorca, match che si sarebbe dovuto giocare a gennaio ma che è stato anticipato perché entrambe in quel periodo saranno protagoniste nella Supercoppa di Spagna 2025 (organizzata di nuovo in Arabia Saudita). Alle Baleari i blaugrana troveranno un avversario in salute, che viene da due vittorie consecutive contro Las Palmas (2-3) e Valencia (2-1), grazie alle quali ha preso quota in classifica, restando alla calcagna delle squadre in lotta per un posto in Europa.

Come vedere Maiorca-Barcellona in diretta tv e streaming

Maiorca-Barcellona, valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dal Barcellona ci si aspetta una reazione convincente dopo l’assurdo scivolone con il Las Palmas. Il problema, per gli uomini di Flick, è il momento positivo del Maiorca, che dovrebbe riuscire a realizzare almeno una rete nella sfida coi catalani. Insomma, non una partita facile per il Barça.

Le probabili formazioni di Maiorca-Barcellona

MAIORCA (4-3-3): Greif; Morey, Valjent, Raillo, Mojica; Morlanes, Costa; Navarro, Darder; Larin, Muriqi.

BARCELLONA (4-2-3-1): Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Martin; Pedri, Casadò; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2