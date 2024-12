Leicester-West Ham, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Leicester-West Ham è una partita valida per la quattordicesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sabato scorso il Leicester è uscito a mani vuote dal fortino del Brentford (4-1), incassando la terza sconfitta di fila. A risollevare le sorti delle Foxes, da questo momento in poi, ci penserà Ruud van Nistelrooy, il tecnico scelto dalla società al posto dell’esonerato Cooper. Prima grande occasione per l’ex cannoniere olandese di Manchester United e Real Madrid, che nelle ultime settimane aveva ricoperto il ruolo del “traghettatore” sulla panchina dei Red Devils per poi passare il testimone al portoghese Amorim.

I risultati positivi ottenuto in quel breve periodo hanno convinto il Leicester a puntare su di lui. L’obiettivo non può che essere la salvezza, che non sarà semplice da conquistare. Le Foxes, a +1 sulla zona retrocessione, non vincono un match di Premier League dallo scorso ottobre e nelle ultime 5 giornate, oltre ad essere eliminati dalla League Cup – guarda caso per mezzo dello United di van Nistelrooy – hanno ottenuto un solo punto (pareggio con l’altra neopromossa, l’Ipswich Town). Non troppo distanti da loro, in classifica, c’è anche il West Ham, di scena al King Power Stadium in questo turno infrasettimanale. Gli Hammers non hanno fatto in tempo a gioire per il successo sul Newcastle che è arrivata un’altra batosta: sabato ne hanno presi cinque nel derby londinese con l’Arsenal (2-5) ed il numero delle sconfitte stagionali è salito a quota 6. Inizia a traballare la panchina del tecnico Julen Lopetegui, che non sta riuscendo a fare meglio del predecessore Moyes.

Il pronostico

Van Nistelrooy non è propriamente un difensivista e nella sua ancora breve carriera di allenatore ha cercato di far esprimere un gioco propositivo alle sue squadre. Di sicuro, tuttavia, non riuscirà a risolvere in un batterd’occhio i problemi difensivi delle Foxes, che di reti ne hanno subite già 27. Motivo per cui punteremmo sul segno “gol” nella sfida con il pericolante West Ham, altra squadra che non sta brillando in fase di non possesso.

Le probabili formazioni di Leicester-West Ham

LEICESTER (4-2-3-1): Hermansen; Justin, Faes, Vestergaard, Kristiansen; Ndidi, Soumaré; Decordova-Reid, Buonanotte, Ayew; Vardy.

WEST HAM (4-1-4-1): Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Emerson Palmieri; Alvarez; Bowen, Soler, Paquetà, Kudus; Antonio.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2