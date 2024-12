Bye bye Alicante: sonno a 5 stelle per Jannik Sinner

Sinner vola a Dubai per svolgere la sua off season: ecco dove soggiornerà.

I suoi colleghi hanno scelto le Maldive, o comunque altre isole di lusso in cui ci fossero le condizioni per staccare definitivamente la spina. Avrebbe potuto farlo anche lui, ma in effetti proprio non ce lo vediamo Jannik Sinner a rotolarsi nella sabbia bianca e a fare il bagno nelle acque cristalline dell’Oceano Indiano.

Lui è cresciuto in mezzo ai monti ed è lì che, in genere, fa ritorno quando tutti gli appuntamenti del Tour sono ormai archiviati. Non quest’anno, però. Stavolta ha deciso di recarsi direttamente a Montecarlo, dopo la premiazione a Malaga per la Coppa Davis. Da lì si concederà una tappa a Milano, per il Gala che la Fitp ha organizzato per le due Nazionali azzurre, per poi volare alla volta degli Emirati Arabi. Svolgerà la sua off season, inaspettatamente, a Dubai, dopo averlo fatto per diversi anni in Spagna, ad Alicante.

Una decisione che, probabilmente, ha maturato ai tempi della relazione con Anna Kalinskaya, considerato che a Dubai con lui ci sarebbe dovuta essere, appunto, anche la tennista russa. Inutile sottolineare, poiché tutti sono già a conoscenza del fatto che hanno rotto, che lei non ci sarà, almeno in teoria. Ma, nonostante questo, Jannik ha deciso comunque di non scombinare i suoi piani e di allenarsi, in vista della prossima stagione, nella lussuosissima Dubai.

Solo il meglio per Sinner: lusso con vista su Dubai

Calcherà i campi delle strutture in cui per anni si sono allenati anche Roger Federer e Novak Djokovic, mentre soggiornerà in uno degli hotel più prestigiosi che esistano al mondo. Quello che si trova, cioè, all’interno del grattacielo Burj Khalifa, l’iconico edificio famoso, oltretutto, per essere il più alto di tutti i tempi.

Undici dei piani di questo magnifico grattacielo sono occupati dall’hotel progettato dal re della moda Giorgio Armani, per cui è cui che presumiamo abbia deciso di pernottare il numero 1 del mondo. Una scelta per nulla banale, quella del campione altoatesino, che era in cerca, evidentemente, di una struttura confortevole ma al tempo stesso scenografica. Le stanze dell’hotel sono elegantissime e dotate di ogni comfort. Gli ospiti hanno poi a disposizione ben 7 ristoranti tra cui scegliere, senza contare il fatto che dall’interno dell’edificio si ha direttamente accesso al centro benessere e al centro commerciale Dubai Mall.

Ad un tiro di schioppo dalla sua camera Sinner avrà anche, qualora l’idea gli garbi, la famosissima discoteca Armani Privé, O, in alternativa, l’Armani Spa, dove potrà rilassarsi e, chissà, magari ragionare a mente lucida sul rapporto con la Anna. Il tutto ad una cifra per nulla ragionevole, ma non dimentichiamoci che Jannik è pur sempre il tennista che ha guadagnato di più nel corso della stagione. E che saranno mai 800, 1000 o 2700 euro a notte – a seconda della suite che sceglierà – per il campione più ricco dell’anno?