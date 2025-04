Smacco Federica Pellegrini: le ha suonate a Paola Egonu

Federica Pellegrini, quello che è successo con Paola Egonu ha lasciato di sasso il pubblico: non ha avuto alcuna pietà di nessuno.

C’era una volta il calcio. Poi, però, arrivò il tennis. E, da quel momento in poi, niente è più stato come prima. Men che meno le classifiche, come quella, per esempio, degli sportivi più sexy d’Italia. In questi termini, c’è stato un cambiamento tale che è impossibile non accorgersi di come e quanto il trend sia cambiato negli ultimi anni.

Prendiamo la graduatoria pubblicata nelle scorse ore da XloveCam, per esempio, che ha incaricato l’istituto di ricerca francese Discurv di raccogliere i dati e di determinare quali siano gli atleti più quotati del Bel Paese. E indovinate un po’? Il calcio non è completamente assente, essendo ancora magnificamente rappresentato, ma bisogna scorrere un bel po’ la lista prima di imbattersi in un calciatore. Vale lo stesso discorso per le pallavoliste: anche loro sembrano come sparite dalle fantasie dello spettatore medio.

Il tutto in favore di tennisti e tenniste, ma non solo. A capitanare la classifica femminile è, infatti, un’eccellenza del nuoto mondiale che ha già da tempo appeso la cuffia al chiodo per dedicarsi alla sua vita privata e ad altri progetti. Si tratta di Federica Pellegrini, che ha trionfano con il 24% delle preferenze e che si è accaparrata molti voti sia dal pubblico maschile che da quello femminile. Una campionessa che, a quattro anni dal ritiro, continua dunque a conquistare medaglie su medaglie.

Sorpresa in top 3: Flavia Pennetta domina ancora

Al secondo posto, ma con un bel po’ di voti in meno rispetto alla Divina, troviamo Sofia Goggia, che ha conquistato l’11% del pubblico e che per 2 punti percentuale ha battuto nientepopodimeno che una campionessa Slam, ossia Flavia Pennetta.

Si è fermata ad un passo dal podio Larissa Iapichino, mentre sorprende che Paola Egonu, che un gran successo ha sempre riscosso dal punto di vista estetico, si sia piazzata solo al sesto posto, a un passo dalla giocatrice di beach volley Marta Menegatti che chiude, invece, la top 5. C’è da fare una considerazione, tuttavia, sull’opposto di Cittadella: “solo” il 7% del campione preso in esame l’ha votata, ma è ufficialmente l’unica atleta donna a piacere, in egual misura, sia agli uomini che al gentil sesso.

Lo scettro, per quanto riguarda i maschietti, è toccato invece a Matteo Berrettini, che ha staccato di un bel po’ di punti altri sex symbol del panorama italiano. Ha battuto sia Gianmarco Tamberi che Marcell Jacobs, ma anche Gianluigi Buffon e Gregorio Paltrinieri. Una classifica che rispecchia abbondantemente, insomma, l’attuale dominio del tennis su tutti gli altri sport del Bel Paese.