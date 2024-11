Tennis in love, il Tour è in festa: nozze dopo le Finals

Tennis, la romantica proposta di matrimonio è arrivata qualche ora fa.

Archiviata anche la Coppa Davis, il sipario è definitivamente calato su una stagione che, provate a dire il contrario, ci ha permesso di fare una vera e propria scorpacciata di emozioni. Jannik Sinner ha vinto qualunque cosa potesse vincere, o quasi, ragion per cui, a fine anno, il bilancio non potrà che essere estremamente positivo.

Per chi, come lui, ha disputato sia il torneo dei Maestri che le Finals di Coppa Davis, di tempo per riposare ne rimane veramente poco, ma tant’è. L’altoatesino non dà l’impressione di avere tutta questa voglia di staccare, quindi magari gli fa anche piacere che le sue vacanze siano brevi ed “indolore”. Chi, invece, ha avuto a disposizione qualche giorno in più per rifiatare, non avendo disputato l’ultimo atto della competizione a squadre, è il norvegese Casper Ruud.

Anche lui, tra i migliori singolaristi dell’anno, ha partecipato, come Sinner, alle Nitto Atp Finals 2024, salvo poi essere fermato in semifinale proprio dal numero 1 del mondo. Subito dopo l’eliminazione, ha fatto i bagagli ed è corso a godersi, com’è giusto che sia, le meritatissime vacanze. In compagnia, naturalmente, della sua dolce metà.

Dalle Finals all’altare: fiori d’arancio in top ten

E proprio durante le vacanze pre-season, Ruud ha finalmente deciso di fare il grande passo. Come abbiamo avuto modo di intuire dalle foto che il tennista ha postato nelle scorse ore sui social network, sposerà presto la sua fidanzata, Maria Galligani. Anche lei è norvegese come Casper, ma come si evince chiaramente dal suo nome e dal suo cognome non ha origini esclusivamente scandinave.

La proposta è arrivata, a giudicare dalle foto, in una meta tropicale. Le Maldive, si presume, considerando che molti top player si sono recati lì in cerca di sole e clima mite una volta archiviati gli ultimi impegni del Tour. “Non vedo l’ora di sposarti”, ha scritto Ruud nella didascalia, senza aggiungere nient’altro. A parlare, del resto, c’erano le foto della coppia, con tanto di anello di fidanzamento che fa bella mostra di sé in primo piano sullo schermo.

Non è dato sapere quando, effettivamente, si sposeranno. Pure Casper, come il nostro Jannik, è molto riservato, per cui ci sono buone ragioni per pensare che questo matrimonio avverrà in forma privata e che il tennista farà in modo che nessun dettaglio di troppo trapeli.