Berrettini in top five: un ritorno con il botto

Berrettini, risultato impressionante: sopra di lui ci sono solo i big.

Matteo Berrettini non è mai entrato in top five. È stato a tanto così dal posizionarsi sul quinto gradino della classifica mondiale, ma alla fine, a causa dei numerosissimi infortuni con cui ha dovuto fare i conti lungo il suo cammino, non è riuscito ad andare al di là del sesto posto. Che è comunque un risultato ragguardevole, pazzesco. Un traguardo che non tutti sono e saranno in grado di raggiungere.

Incredibile lo è, nel suo caso, soprattutto perché c’è stato un momento in cui il pubblico italiano credeva di averlo “perso” per sempre. Sembrava non esserci pace, infatti, per il gigante romano, costretto ad estenuanti stop&go e a forfait vari che hanno pregiudicato, per forza di cose, anche il suo stesso posizionamento in classifica. Il martello era addirittura uscito dalla top 100, ma poi, complice la sua ammirevole resilienza, è riuscito a tornare nella parte alta della classifica. Ha chiuso l’anno al 35esimo posto del ranking, che non è male per un tennista che in tanti credevano ormai “spacciato”.

Non solo non è affatto spacciato, ma ha anche iniziato alla grande il secondo atto della sua carriera. La sua rinascita è ormai conclamata e ha dato prova di essere tornato proprio nei giorni scorsi, battendosi come un toro in occasione della Coppa Davis. Ma a dirlo sono anche i numeri, pazzeschi tanto quanto i risultati che ha raggiunto in un’annata nella quale non ci saremmo aspettati le grandi cose di cui, invece, è stato capace.

Gongola Berrettini: solo i big hanno fatto meglio di lui

A confermare il fatto che il 2024 sia stato l’anno della sua “resurrezione”, c’è il fatto che Matteo abbia chiuso il 2024 al quinto posto della classifica dei tennisti con la maggior percentuale di vittorie.

Una poltrona di lusso, figlia di 32 successi e di una percentuale pari al 72,7% di vittorie. Ha perso solo 12 delle 44 partite disputate – vincendo, nel mezzo, tre titoli – e questo significa che ci sono solo 4 tennisti che hanno fatto meglio di lui. E non sono esattamente i primi arrivati, anzi. Sono 4 campioni, il che rende ancor più notevole il fatto che Berrettini si sia assicurato un posto in questa prestigiosissima top 5.

Sopra di lui c’è Alexander Zverev, che ha chiuso l’anno con il 76,7% di vittorie, su un totale di 90 partite giocate. Al terzo posto della classifica c’è invece Novak Djokovic, che pur non avendo vinto alcun titolo – ma si badi bene, ha pur sempre intascato la medaglia d’oro alle Olimpiadi – ha raggiunto l’80,4% di successi su 46 partite disputate. Al secondo posto troviamo Carlos Alcaraz, che di match ne ha giocati 67 e ne ha vinti 54, cioè l’80,6%. A dominare la classifica, manco a dirlo, è Jannik Sinner, che ha raggiunto il 92,4% di vittorie in 73 incontri.