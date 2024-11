Bomba Verstappen-Ferrari, annuncio improvviso: tifosi gelati

Bomba Verstappen-Ferrari: il quarto volte campione del mondo ha annunciato in questo modo cosa sarebbe successo con la Rossa. Le parole

Quando uno, per 4 volte di fila, diventa campione del mondo piloti battendo tutti gli altri colleghi, allora si può solamente dire e fare cosa: i complimenti e parole, e alzarsi il cappello come gesto. Max Verstappen, anche in una stagione tribolata come questa, per via di una macchina totalmente diversa, ha dimostrato di essere il più forte.

A Las Vegas, quando ancora mancano due gare alla fine del Mondiale, l’olandese della Red Bull si è preso il quarto titolo di fila rispedendo indietro gli attacchi, di certo non così terribili, che la McLaren ha cercato di piazzare nel corso dell’anno. Molti si sono chiesti quale sarebbe stato il destino di questo Mondiale se Verstappen fosse dentro un’altra macchina. E lui, alzando il petto e tirando fuori tutta quella determinazione che lo hanno sempre contraddistinto, ha risposto in questo modo.

La bomba di Verstappen

“Avrei vinto anche con la McLaren e la Ferrari, non ho avuto la macchina migliore in pista per il 75% della stagione”. Così Max Verstappen ha commentato la conquista del quarto titolo in carriera, una gioia decisamente più sofferta rispetto a quanto accaduto nel 2022 e, soprattutto, nel 2023 quando ha vinto 19 delle 22 gare in calendario.

E in tutto questo, anche il pensiero di Helmut Marko – che ha rilasciato un’intervista alla testa austriaca oe24 – è lo stesso del pilota: “Ha sicuramente ragione. Nessun altro pilota oltre a Max avrebbe vinto il campionato del mondo con noi quest’anno. Di certo non aveva la macchina migliore”. “Il quinto titolo? Dobbiamo solo fornirgli la macchina giusta, poi Max ci riuscirà. Un’auto che non sia scostante come quella attuale, ma che sia sempre davanti”. Insomma, si pensa al futuro che vedrà una Ferrari con Leclerc e Hamilton dentro la monoposto che tutti noi speriamo possa essere vincente. Anche perché vedere vincere sempre lo stesso non è che sia il massimo anche per lo spettacolo. Sì, lo sappiamo, questo è il pensiero dei perdenti, però in qualche modo dobbiamo farci forza e cercare di vedere il lato positivo. Speriamo di trovarlo il prossimo anno.