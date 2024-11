Serie B, i pronostici sulle partite della quindicesima giornata

Serie B, gare insidiose per Spezia e Pisa, rispettivamente seconda e terza dopo l’ultimo turno. Occasioni invece per Cesena e Cremonese: pronostici.

Da domenica scorsa la Serie B ha un nuovo “padrone”: l’irrefrenabile Sassuolo ha scavalcato il Pisa, raggiunto pure dallo Spezia a quota 30 punti, e si è preso momentaneamente la vetta. Queste tre squadre, ad ogni modo, sembrano fare un campionato a parte. Resta ampio, infatti, il divario tra la terza e la quarta. Il Cesena è quella più vicina al “trittico” (-8): i romagnoli, in barba allo status di neopromossa, sono una delle rivelazioni del torneo ed in questo turno hanno l’opportunità di collezionare un altro risultato positivo – sarebbe il sesto di fila – in casa del pericolante Frosinone, a digiuno di vittorie da sette giornate.

I ciociari, nonostante il cambio in panchina (Greco al posto di Vivarini) non riescono a risollevarsi e soprattutto ad abbandonare l’ultimo posto: preoccupante la crisi realizzativa, visto che hanno realizzato appena 2 gol da ottobre in poi. Turno sulla carta abbordabile anche per la Cremonese, altra squadra che frequenta i piani alti: i grigiorossi, che hanno già cambiato due volte allenatore – Stroppa è tornato al suo posto dopo il breve interregno di Corini – sono quinti e vengono dal successo di misura con il Frosinone (1-0) grazie al quale hanno potuto mettere alle spalle la doppia sconfitta con Pisa e Mantova (fatale all’ex tecnico del Palermo). La “Cremo” parte leggermente favorita nella trasferta di Bolzano con il Sudtirol: l’arrivo di Zaffaroni non ha sortito gli effetti sperati e gli altoatesini una settimana fa hanno incassato la terza sconfitta consecutiva in casa dello Spezia (3-0), in cui sono rimasti nuovamente a secco di gol.

Le previsioni sulle altre partite

Nella giornata di domenica scendono in campo sia Spezia che Pisa: i liguri, ancora imbattuti, cercheranno di portare via almeno un punto da Palermo contro una squadra che, malgrado l’ambiziosa campagna acquisti, non riesce ad ingranare, mentre i toscani, reduci dalla sorprendente sconfitta di Carrara ed alle prese con alcune assenze importanti, dovranno fare attenzione al coriaceo Cosenza, che potrebbe realizzare almeno un gol nella sfida dell’Arena Garibaldi.

Tra le squadre più in forma nell’ultimo periodo c’è il Bari di Moreno Longo: i Galletti non perdono da agosto e vengono dai successi con Salernitana e Cittadella. Il Brescia ha voglia di tornare a vincere ma non sarà semplice tenere a bada i pugliesi in una gara da almeno 2 reti complessive. Match potenzialmente equilibrato anche quello tra Sampdoria e Catanzaro: i blucerchiati non stanno correndo (un un solo punto nelle ultime tre partite), mentre i calabresi sono affetti da “pareggite”. Il Modena a Cosenza ha dato segnali di ripresa ma in questo turno se la vedrà con un Mantova che tra le mura amiche è sempre insidioso. La Juve Stabia dovrebbe uscire con un risultato positivo da Cittadella, mentre non ci aspettiamo grande spettacolo all’Arechi tra una Salernitana sempre più in crisi e la Carrarese.

Serie B: possibili vincenti

Cremonese o pareggio (in Sudtirol-Cremonese, sabato 30 ore 15:00)

Spezia o pareggio (in Palermo-Spezia, domenica 1 ore 15:00)

Cesena o pareggio (in Frosinone-Cesena, domenica 1 ore 15:00)

Le partite da almeno due gol complessivi

Brescia-Bari, sabato 30 ore 15:00

Mantova-Modena, sabato 30 ore 17:15

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Sampdoria-Catanzaro, sabato 30 ore 15:00

Pisa-Cosenza, domenica 1 ore 15:00

Le partite da meno di tre gol complessivi

Cittadella-Juve Stabia, sabato 30 ore 15:00

Salernitana-Carrarese, domenica 1 ore 17:15

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Sampdoria-Catanzaro è quotato a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “Over 1.5” in Brescia-Bari è quotato invece a 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.28 su Snai.

