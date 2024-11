Addio Sinner, c’è l’annuncio: tutto finito

Addio Sinner: una situazione incredibile si potrebbe creare nei prossimi mesi. L’annuncio è di quelli ufficiali e rischia di far saltare il banco

Numero uno al mondo che tiene testa anche alla nazionale italiana di calcio. Grazie a Sinner in Italia è tennis mania: tutti ne parlano e tutti vogliono giocare a questo sport. E questo è sicuramente merito di questo campionissimo che potrebbe riscrivere la storia. Quella italiana, ovviamente, l’ha già riscritta.

Ma non sono tutte e rose e fiori. Perché dietro Sinner c’è una federazione, quella guidata da Angelo Binaghi, che ha capito che è arrivato il momento di alzare l’asticella. Nel mezzo ci sono i diritti televisivi, che ovviamente costano. La Rai, ad esempio, ha mandato in diretta le partite di Jannik alle Atp Finals di Torino e quelle dell’Italia in Coppa Davis. Ma adesso vuole di più.

Addio Sinner in chiaro, le parole di Binaghi

“I diritti sono nostri e io, da presidente, ho il dovere di difendere questo popolo. O la Rai tratta il tennis come il calcio, altrimenti i diritti ce li teniamo” . “La gestione dell’offerta tennis è insufficiente – ha detto Binaghi, nelle parole riportate da tennisworlditalia – il nuovo Sinner deve essere visto su Rai 1 e non su Rai 2. Mi è stato risposto che ci sono valutazioni di marketing. Non posso accettarlo. Il nostro scopo non è commerciale ma divulgativo e chiediamo attenzione. Abbiamo il nostro canale (SuperTennis, ndr) e se la Rai non ci dà le giuste risposte offriremo il bel tennis sul nostro canale tematico. Vogliamo più tennis, vederlo meglio, più tennis sulla rete ammiraglia, Rai 1, e non su Rai 2″.