Barcellona-Las Palmas, Liga: tv, formazioni, pronostico

Barcellona-Las Palmas è una partita valida per la quindicesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite in campionato per il Barcellona che adesso ha quattro punti di vantaggio sul Real Madrid secondo in classifica e pure una gara in più. Ipoteticamente, quindi, gli uomini di Ancelotti si trovano a meno uno, visto che il recupero del match che verrà disputato nelle prossime settimane hanno tutte le qualità per vincerlo nonostante il momento un po’ così.

Un momento un po’ così che invece il Barcellona sembra essersi messo alle spalle dopo la brillante e mai in discussione vittoria in Champions League contro il Brest di martedì scorso. Una gara gestita alla grande dagli uomini di Flick che hanno fatto rivedere quelle cose buone che fino al momento hanno accompagnato il cammino dei catalani. Contro il Las Palmas, insomma, non dovrebbero esserci chissà quali particolari problemi. Certo, c’è da mettere in evidenza una cosa: gli ospiti nelle ultime cinque partite giocate nel massimo campionato spagnolo hanno vinto tre volte, mettendo quindi in cascina nove dei 12 punti conquistati fino al momento. Una squadra quindi che dopo aver assorbito l’impatto dalla Segunda Division alla Liga, sembra essersi rimessa in careggiata. Adesso sarebbe fuori, addirittura, dalla zona retrocessione, ma il campionato è lunghissimo e lotterà fino alla fine per la salvezza. E inoltre il Las Palmas sa benissimo che non sono queste le partite da vincere per riuscire a prendersi la permanenza.

Come vedere Barcellona-Las Palmas in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Las Palmas, valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata a 1.15 su Goldbet e Lottomatica. S1.14 è invece la quota data dagli analisti della Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una gara, quindi, senza nessuna storia. Il Barcellona vincerà serenamente questo match riprendendo il cammino in campionato e ritrovando una vittoria nella massima serie spagnola che manca da due turni.

Le probabili formazioni di Barcellona-Las Palmas

BARCELLONA (4-2-3-1): Pena; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.

LAS PALMAS (4-2-3-1): Cillessen; Rozada, Suarez, McKenna, Munoz; Essugo, Campana; Sandro, K Rodriguez, Fuster; F Silva.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0