Camila Giorgi si butta in politica: svolta inaspettata

Camila Giorgi esce allo scoperto: c’è la politica nei suoi progetti futuri.

L’avevamo lasciata in Texas, ma, dopo una breve “fuga” in Italia, è tornata a Buenos Aires e da lì non si è più mossa. È una vita in continuo movimento quella che Camila Giorgi ha intrapreso dopo aver detto definitivamente addio, nei mesi scorsi, al tennis, al quale si era dedicata anima e corpo sin da quando era una ragazzina.

Aveva voglia di chiudere con quel mondo, che evidentemente le stava troppo stretto, motivo per il quale aveva deciso di lasciarsi per sempre alle spalle il mondo dello sport. Lo aveva fatto senza avvisare nessuno, come senz’altro si ricorderà, perché in fondo lei è fatta così. Ha preferito uscire di scena nel silenzio più totale, interrotto solo dal fragore che, inevitabilmente, provocò la notizia del suo ritiro, trapelata solo perché qualcuno aveva visto sul sito della Wta l’avviso riguardante la sua decisione di appendere la racchetta al chiodo.

Sta di fatto che, da quel momento in poi, nulla è stato più come prima. Intanto perché l’ex tennista di Macerata ha potuto dedicarsi, finalmente, alla moda, il suo grande amore. E poi perché in questa nuova vita ha ritrovato, finalmente, l’amore. Trascorreva molto tempo in Texas perché lì viveva David Holiner, l’imprenditore con il quale si era fidanzata nei mesi scorsi. Adesso, però, la bella Camila ha voltato pagina ancora una volta.

Camila Giorgi ha un nuovo amore: Argentina in love

Dal tennis si è buttata a capofitto nel mondo della politica, considerando che adesso, al suo fianco, c’è il deputato del partito argentino “La libertad avanza”, Ramiro Marra. La notizia di questa liaison è arrivata come un fulmine a ciel sereno proprio perché erano tutti convinti che la Giorgi facesse ancora coppia fissa con l’imprenditore texano.

Quando, invece, i due si sono palesati insieme sui social, indossando una maglia degli Xeneizes, è stato evidente che c’era stato un grande cambiamento nella vita della campionessa azzurra. ”Ci siamo conosciuti nel suo ufficio, è stato amore a prima vista”, ha raccontato la 32enne tennista marchigiana rispondendo, tramite l’apposito box delle domande, alle tante curiosità manifestate dai suoi fan su Instagram.

E anche lui, naturalmente, è cotto tanto quanto lo è lei. Non a caso, nel giorno in cui ha spento 42 candeline, ha postato sui social un’immagine in compagnia dell’ex tennista, accompagnandola con questa didascalia: “Concludendo la giornata con la miglior compagna”. Un amore appena nato che ha assorbito Camila al punto da farle dimenticare (?) di congratularsi con le sue ex compagne di squadra per il trionfo alla Billie Jean King Cup.