Gratta e vinci gratis per tutti: impazza la corsa al biglietto

Gratta e vinci, quello che è accaduto a Lodi ha dell’incredibile: mai vista una cosa del genere.

Non tutti sono disposti a sborsare 2, 5, 10, 20 o più euro per tentare la fortuna. Anche perché giocare alla Lotteria o comprare un Gratta e vinci non è, di per sé, garanzia di successo. La possibilità di “perdere” quei soldi è elevata, ed è proprio per questo motivo che molte persone evitano a priori di tentare la strada del gioco d’azzardo.

Quando il grattino è gratis, però, è tutta un’altra storia. E lo sanno bene gli abitanti di Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi, che nelle scorse ore hanno assistito ad uno “spettacolo” a dir poco unico nel suo genere. Non capita tutti i giorni, in effetti, di veder galleggiare nelle acque di un canale – quelle del Muzza, nello specifico, blocchetti con migliaia e migliaia di Gratta e vinci. Un “fenomeno” inspiegabile che, manco a dirlo, ha fatto sì che centinaia di persone si radunassero in riva al canale.

Domenica mattina se ne sono viste, in definitiva, di tutti i colori. Gente che si sporgeva all’inverosimile per recuperare qualche tagliando, persone che hanno rischiato addirittura di finire nel fiume, pur di riuscire a mettere le mani su un blocchetto. E questo nonostante il sindaco di Cornegliano Laudense, Stefano Iachetti, abbia cercato di dissuadere i suoi concittadini in tutti i modi.

Gratta e vinci nel fiume, clamoroso a Lodi: ecco cosa è accaduto

Non appena si è diffusa la notizia che il canale era pieno zeppo di Gratta e vinci gratis per tuti, infatti, il primo cittadino ha espressamente invitato la popolazione a non ripescare i tagliandi dalle acque. Per non rischiare, così ha motivato la sua richiesta, una denuncia per appropriazione indebita.

Al tempo stesso ha allertato vigili del fuoco e carabinieri, cosicché stabilissero il da farsi e si muovessero in tempo per evitare che le persone si facessero male nel tentativo di recuperare i tagliandi. Non è ancora chiaro, tuttavia, cosa sia accaduto e da dove provengano tutti quei Gratta e vinci, appartenenti alla serie Il Miliardario, che sono inspiegabilmente finiti nel canale Muzza.

Potrebbe trattarsi, è questa l’ipotesi su cui le forze dell’ordine stanno indagando, di un furto finito male. Potrebbe darsi che i banditi viaggiassero a bordo di un camion e che lo stesso, sbandando, sarebbe finito fuori dalla carreggiata per poi perdere gli scatoloni contenenti i tagliandi.