Hamilton-Ferrari, già tutto finito: l’annuncio stronca Lewis

Hamilton-Ferrari, è già finita: l’annuncio stronca il pilota inglese che nel 2025 si siederà sulla Rossa di Maranello. Le parole

Il conto alla rovescia, partita da un anno quasi a questa parte, è ormai agli sgoccioli: Lewis Hamilton, tra pochissime settimane, prenderà ufficialmente il posto di Carlos Sainz sulla Ferrari.

Arriva in Italia, il sette volte campione del Mondo, con un solo obiettivo: cercare di vincere il suo ottavo titolo iridato che lo manderebbe direttamente nella leggenda di questo sport. Già lo è, ovvio, verrà ricordate per sempre uno in grado di vincere fino al momento sette di titoli, come pochi nella storia, pochissimi, ci sono riusciti. Ma riuscire nell’impresa, magari con la Rossa di Maranello, sarebbe davvero unico per tutti. Le ambizioni non mancano, nonostante l’età ormai sia quella che è, e nonostante la Ferrari sia dietro alla Red Bull – forse – e alla McLaren, che ha dimostrato di aver già messo in pratica tutti gli accorgimenti giusti per il futuro. Molti ci credono, altri meno.

Hamilton-Ferrari: per Ecclestone non ci sarà storia

Bernie Ecclestone, 94 anni, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Anche chi non segue la Formula Uno sa chi è il manager che ha diretto il Circus per molti anni. Bene, nonostante anche lui non sia certamente fresco d’età, non smette giustamente di dire la propria. In un’intervista al Daily Mail ha chiaramente messo in dubbio questo binomio per la prossima stagione.

“Credo che non ce la farà – ha detto Ecclestone – non credo che sarà facile per Lewis. Soprattutto in quella squadra. Appoggeranno Charles Leclerc: è veloce ed è cresciuto lì. Non lo scaricheranno per nessuno. Tuttavia, dal punto di vista di Lewis, forse non è stato un errore passare alla Ferrari – ha aggiunto il manager britannico – lui non poteva più restare alla Mercedes. Che lui abbia rinunciato a loro o che loro abbiano rinunciato a lui, in ogni caso non hanno fatto molto per trattenerlo: quindi è meglio che se ne vada”. Insomma, molti dubbi e poche certezze. Ma i pronostici in alcuni casi sono fatti, indubbiamente, per essere ribaltati. E noi speriamo che Ecclestone, ovviamente, si possa sbagliare.