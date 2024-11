Polonia-Scozia, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Polonia-Scozia è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta in Portogallo ha chiuso di fatto i conti per la Polonia che, al massimo – basterebbe un pareggio contro la Scozia – potrà giocarsi la permanenza nella Lega A di Nations League con gli spareggi. Sì, perché anche in caso di vittoria e conseguente sconfitta della Croazia contro Ronaldo, gli scontri diretti premierebbero Kovacic e compagni.

Certo, la vittoria non è un optional e i polacchi la cercheranno senza dubbio. Anche per cercare di chiudere in bellezza questo percorso tutt’altro che entusiasmante contro una squadra, quella scozzese, che ha gli stessi punti in classifica. La legnata di qualche giorno fa, con cinque gol presi, è una macchia da cancellare nel minor tempo possibile da quelle parti. Quindi ci sono pochi dubbi sulla voglia dei padroni di casa di vincere la partita e cercare di mettersi alle spalle una situazione davvero brutta.

La Scozia, invece, si presenta a questo match forte del fatto di avere dato il meglio contro la Croazia rispedita al mittente senza nemmeno un punto. L’uno a zero permette di guardare con un certo interesse a questo match: una vittoria, come immaginabile per quanto raccontato prima, permetterebbe a Gilmour e compagni di evitare la retrocessione diretta nella Lega B. Ma nonostante il buon momento di forma appare abbastanza difficile che tutto questo possa succedere.

Come vedere Polonia-Scozia in diretta tv e in streaming

La sfida Polonia-Scozia è in programma lunedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Basterà registrarsi gratuitamente sul sito per poter vedere in diretta il match in questione.

Il pronostico

Una gara che la Polonia dovrebbe riuscire a portare a casa. Un match che vede i padroni di casa favoriti, un match che i padroni di casa vinceranno. Magari anche con uno scarto minimo, ma quello che conta sono solamente i tre punti.

Le probabili formazioni di Polonia-Scozia

POLONIA (3-5-2): Bulka; Piatkowski, Bednarek, Kiwior; Bereszynski, Urbanski, Zielinski, S. Szymanski, Zalewski; Swiderski, Piatek.

SCOZIA (4-2-3-1): Gordon; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; McLean, Gilmour; Doak, McTominay, Christie; Dykes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1