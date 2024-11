Croazia-Portogallo, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Croazia-Portogallo è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il Portogallo è già certo di chiudere al primo posto, la Croazia invece non può dormire sonni tranquilli dopo la sconfitta rimediata venerdì scorso in Scozia. Una rete di McGinn a 4 minuti dalla fine ha permesso alla Tartan Army (1-0) di rimanere clamorosamente in corsa per il secondo posto (e dunque per la qualificazione ai quarti di finale) ma non sarà facile scavalcare Modric e compagni in classifica, ai quali basta un pareggio coi lusitani per staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta.

In caso di sconfitta, invece, la selezione a scacchi biancorossi dovrà sperare che la Scozia non abbia la meglio sulla Polonia e che soprattutto non lo faccia con tanti gol di scarto. Dovessero chiudere entrambe e quota 7, infatti, si terrebbe conto della differenza reti complessiva (al momento Croazia 0 e Scozia -2) visto che gli scontri diretti sono in perfetta parità.

La Croazia non è ancora qualificata

Ha invece sostanzialmente il valore di un’amichevole la sfida di Spalato per gli uomini di Roberto Martinez, che venerdì hanno dato spettacolo a Porto contro la Polonia in un match senza storia terminato 5-1.

Ha brillato per l’ennesima volta la stella dell’irriducibile Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta e capace di segnare anche in rovesciata. Quattro vittorie e un pareggio per un Portogallo che ha stravinto con pieno merito il proprio girone, realizzando 12 gol in 5 partite e subendone al tempo stesso soltanto 4. Lo scorso settembre i lusitani ebbero la meglio 2-1: in gol il solito Ronaldo e l’ex difensore del Milan Dalot, che a fine primo tempo si rese pure protagonista di una sfortunata autorete.

Come vedere Croazia-Portogallo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Croazia e Portogallo è in programma lunedì alle 20:45 allo Stadion Poljud di Spalato, in Croazia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Martinez, con la qualificazione ed il primo posto già in tasca, potrebbe far rifiatare qualche titolare a Spalato. La Croazia ha bisogno di almeno un pareggio per qualificarsi e così eviterà verosimilmente la sconfitta in una gara in cui dovrebbero andare segno entrambe.

Le probabili formazioni di Croazia-Portogallo

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Pongracic, Caleta-Car, Sutalo, Gvardiol; Modric, Kovacic; L. Sucic, Pasalic, Perisic; Kramaric.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Silva; Cancelo, Djalò, Araujo, Nuno Tavares; Vitinha, Neves; Conceiçao, Joao Felix, Trincao; Fabio Silva.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1