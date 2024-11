Sinner-Fritz, finale Atp Finals: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

Sinner-Fritz è la finale delle Atp Finals 2024: orario, statistiche, notizie, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis.

No, di fronte a Jannik Sinner, nella finalissima delle Atp Finals 2024, non ci sarà come da pronostico il numero 2 al mondo Sascha Zverev. Tra l’azzurro e il suo primo titolo di “Maestro” è rimasto solo lo statunitense Taylor Fritz, che l’altoatesino aveva già affrontato nel girone e battuto con un doppio 6-4. Il tennista a stelle e strisce ieri nella prima semifinale si è preso lo scalpo del tedesco, confermando di essere una delle sue bestie nere: ha approfittato di uno Zverev poco costante e che, come spesso gli è capitato in passato, è crollato proprio sul più bello, nonostante si fosse presentato a Torino in splendida forma.

Il californiano si è imposto al termine di una maratona durata tre set (e oltre due ore di gioco), spuntandola al tie break del terzo parziale (6-3 3-6 7-6) e staccando un pass per la prima volta in carriera per l’atto conclusivo delle Finals (traguardo che da lunedì prossimo gli consentirà di diventare il numero 4 del ranking Atp). Battere questo Sinner, però, è un po’ come scalare l’Everest: il nativo di San Candido ieri ha fagocitato anche il norvegese Casper Ruud in poco più di un’ora, lasciandogli a malapena 3 game e dimostrando di non avere rivali in questo momento. In particolar modo su questa superficie, che non fa altro che esaltare le sue caratteristiche. Sembrano dunque esserci tutti i presupposti per l’ennesimo trionfo di Sinner in un 2024 da sogno, visto che l’azzurro oltre a svariati Masters 1000 si è aggiudicato anche due Slam.

Riecco il “nemico” Fritz

Uno di questi, lo US Open, piegando in finale proprio Fritz, con cui incrocerà la racchetta per la terza volta nel giro di poco più di mesi.

Fritz ha fatto indubbiamente passi da gigante nel 2024 e la vittoria su Zverev lo dimostra alla perfezione ma la sensazione è che non abbia raggiunto un livello tale da poter impensierire l’attuale Sinner. Per tentare di sovvertire i pronostici allo statunitense non basterà essere perfetto al servizio: dovrà cercare di variare il più possibile, perché sperare di dominare dalla linea di fondo contro l’azzurro è praticamente impossibile. Sinner è in vantaggio 3-1 nei precedenti, con Fritz che ebbe la meglio soltanto a Indian Wells nel 2021.