Norvegia-Kazakistan, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Norvegia-Kazakistan è una partita dell’ultima giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca domenica alle 18: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La roboante vittoria ottenuta sul campo della Slovenia ha rilanciato le ambizioni di promozione diretta della Norvegia del bomber Haaland, che però pur avendo nell’ultima giornata l’impegno sulla carta più facile contro il Kazakistan – tra l’altro già retrocesso – dipenderà anche dal risultato dell’Austria, rivale per la promozione nella League A.

La Norvegia infatti verrà promossa se batterà il Kazakistan e l’Austria non vincerà o, in ogni caso, se l’Austria dovesse perdere. Alla Norvegia è garantito almeno lo spareggio per la promozione. In casa di fronte ai propri tifosi e con Haalanda sempre affamato di gol l’appuntamento con i tre punti appare già fissato.

Come vedere Norvegia-Kazakistan in diretta tv e in streaming

La sfida Norvegia-Kazakistan è in programma domenica alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Basterà registrarsi gratuitamente sul sito per poter vedere in diretta il match in questione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

L’over 2,5 è quotato a 1.38 su Goldbet, Lottomatica e a 1.40 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Norvegia è favorita per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Norvegia-Kazakistan

NORVEGIA (4-3-3): Selvik; Pedersen, Ostigard, Heggem, Ryerson; Donnum, Berge, Johnsen; Sorloth, Haaland, Nusa.

KAZAKISTAN (4-3-3): Pokatilov; Astanov, Kasym, Darabayev, Zhumakhanov, Vorogovskiy; Islamkhan, Zaynutdinov, Tagybergen, Samorodov; Aymbetov.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0