Spagna-Svizzera, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Spagna-Svizzera è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Non c’è praticamente più niente in ballo in questa sfida testa-coda valida per la sesta e l’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2024-25 tra Spagna e Svizzera. La Roja campione d’Europa in carica – nonché detentrice della manifestazione – dopo l’esordio deludente in casa della Serbia a settembre (0-0) le ha vinte tutte, assicurandosi la qualificazione ai quarti con un turno d’anticipo.

Matematico anche il primo posto, che consentirà alla selezione di Luis de la Fuente di essere testa di serie nel sorteggio della fase ad eliminazione diretta e dunque di affrontare una delle seconde classificate. Retrocedono mestamente in Lega B invece gli uomini di Murat Yakin: il pareggio con la Serbia di venerdì scorso (1-1) non è bastato per evitare l’ultimo posto, visto che anche in caso di vittoria a Santa Cruz de Tenerife gli elvetici resteranno il fanalino di coda di questo raggruppamento (scontri diretti a sfavore con i serbi). Tre sconfitte e due pareggi per una rappresentativa da cui ci si aspettava di più dopo l’ottimo Europeo, concluso a sorpresa tra le prime otto. De la Fuente continuerà con gli esperimenti ed è probabile che pure contro i rossocrociati darà spazio a numerose seconde linee. La Spagna, del resto, ha dimostrato di essere competitiva anche senza i diversi protagonisti della vittoria degli Europei e la vittoria di misura su un campo difficile come quello di Copenaghen venerdì scorso (1-2) ne è la conferma.

Come vedere Spagna-Svizzera in diretta tv e in streaming

La sfida Spagna-Svizzera è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Heliodoro Rodriguez Lopez” di Santa Cruz de Tenerife, in Spagna. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Spagna dovrebbe riuscire ad imporsi in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Spagna-Svizzera

SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Mingueza, Vivian, Laporte, Grimaldo; Merino, Fabian Ruiz; N. Williams, Dani Olmo, Yeremi Pino; Morata.

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Fernandes, Comert, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Monteiro, Amdouni, Kutesa; Zeqiri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1