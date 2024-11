Scozia-Croazia, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Scozia-Croazia è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Una cosa è certa, non solo per come ha affrontato questa Nations League ma in generale per quello che ha fatto vedere nel corso degli ultimi anni: la Croazia non è più quella squadra che è arrivata alla finale del Mondiale e non sembra nemmeno avere qual ricambio generazionale che serve per rimanere così in alto.

In poche parole è un momento così, perché i vecchi stanno pian pian salutando per ovvi motivi d’età, mentre i nuovi non sembrano essere proprio al loro livello. Detto questo, in un girone di Nations League decisamente abbordabile, la Croazia in casa della Scozia – che il raggruppamento lo chiude con un solo punto – ha la possibilità di staccare con un turno d’anticipo il pass per i quarti di finale di questa manifestazione europea. In caso di vittoria si potrebbe dire praticamente fatta, a meno che la Polonia non riesca a battere il Portogallo e quindi rimanere in corsa. Ma siccome questa soluzione – si gioca a casa di Cristiano Ronaldo – appare difficile, allora si può affermare che è tutto pronto, o quasi, per festeggiare.

Sì, la Scozia (un solo punto conquistato fino al momento) avrebbe anche la possibilità di andare agli spareggi per la salvezza, ma dovrebbe vincere sia questa partita che la prossima. Utopistico pensarlo. Quindi anche le motivazioni in questo match potrebbero venire un poco meno tra i padroni di casa. Che ovvio, da perdere non hanno nulla. Ma la qualità della Croazia rimane comunque superiore.

Come vedere Scozia-Croazia in diretta tv e in streaming

La sfida Scozia-Croazia è in programma venerdì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Basterà registrarsi gratuitamente sul sito per poter vedere in diretta il match in questione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Croazia è quotata a 2.15 su Goldbet, Lottomatica e anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Ci sta, eccome, la vittoria esterna della Croazia che, con un turno d’anticipo, potrebbe staccare il pass per i quarti di finale di Nations League.

Le probabili formazioni di Scozia-Croazia

SCOZIA (4-2-3-1): Gordon; Ralston, Souttar, Hendry, Robertson; McLean, Gilmour; McGinn, McTominay, Doak; Dykes.

CROAZIA (3-4-2-1): Labrovic; Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Perisic, Modric, Kovacic, Sosa; Baturina, Kramaric; Matanovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2