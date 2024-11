Portogallo-Polonia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Portogallo-Polonia è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Centottanta minuti per consolidare un primo posto che finora non è mai stato in discussione. Tre vittorie e un pareggio finora per il Portogallo di Roberto Martinez nella fase a gironi della Nations League. Cristiano Ronaldo e compagni hanno già avuto la meglio, almeno in un’occasione, sulle selezioni sorteggiate nel loro gruppo (Croazia, Scozia e Polonia) ma nella prima di ritorno non sono andati al di là di uno 0-0 nella trasferta scozzese: partita che ha lasciato un po’ di rammarico, perché in caso di vittoria sarebbero andati a +5 sulla Croazia e sarebbe bastato un punto nelle ultime due partite per avere la certezza di chiudere davanti a tutti.

Motivo per cui sarà fondamentale battere la Polonia a Porto, all’Estadio do Dragao: con un successo i lusitani ipotecherebbero il primato, la cui ufficialità potrebbe arrivare già in questo fine settimane se la Croazia, attualmente a -3, non riuscirà a spuntarla sulla Scozia. Per i polacchi invece la “gita” portoghese è una sorta di ultima spiaggia per provare a rientrare in corsa per i primi due posti: dopo aver piegato la Scozia all’esordio, gli uomini di Michal Probierz hanno perso con Croazia (1-0) e Portogallo (1-3) e pareggiato tra le mura amiche con i croati (3-3). Serve dunque il colpaccio in terra lusitana per continuare a sperare, altrimenti ci si dovrà accontentare di “conservare” il terzo posto, che costringerà la Polonia a disputare uno spareggio con una delle seconde classificate nella Lega B per scongiurare la retrocessione.

Martinez ha convocato quasi tutti i big (manca solo l’infortunato Ruben Dias), compresi gli “italiani” Conceiçao e Nuno Tavares. Più folta la truppa dei polacchi chiamati da Probierz che militano in Serie A: Skorupski, Urbanski (Bologna), Bereszynski (Sampdoria), Walukiewicz (Torino), Zalewski (Roma) e Zielinski (Inter).

Come vedere Portogallo-Polonia in diretta tv e in streaming

La sfida Portogallo e Polonia è in programma venerdì alle 20:45 all’Estadio do Dragao di Porto, in Portogallo. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La vittoria del Portogallo è quotata a 1.28 su Goldbet e Lottomatica e a 1.27 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.97 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai.

Il pronostico

Solamente un clean sheet finora per il Portogallo, che ad esclusione dell’ultima sfida con la Scozia non ha mai tenuto la porta inviolata. I lusitani dovrebbero riuscire ad avere la meglio sulla Polonia ma le probabilità che Lewandowski e compagni segnino almeno una rete sono alte, avendo realizzato fino a questo momento gli stessi gol del Portogallo (7).

Le probabili formazioni di Portogallo-Polonia

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Antonio Silva, Araujo, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Joao Neves, Bernardo Silva; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Leao.

POLONIA (5-3-2): Bulka; Frankowski, Piatkowski, Bednarek, Kiwior, Zalewski; S. Szymanski, Moder, Zielinski; Swiderski, Piatek.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1