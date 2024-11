Svizzera-Serbia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Svizzera-Serbia è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

L’Europeo di Germania sembra lontanissimo per una Svizzera che non è ancora riuscita a vincere neanche una partita di Nations League. La grande rivelazione di Euro ’24 – la scorsa estate riuscì ad arrivare a sorpresa tra le prime 8 della manifestazione continentale dopo essersi presa anche lo scalpo dell’Italia di Luciano Spalletti, eliminata agli ottavi – giace all’ultimo posto del gruppo 4 di Lega A, ad un passo dalla retrocessione in Lega B.

Secondo posto e qualificazione ai quarti sono ormai una chimera: gli elvetici hanno conquistato un solo punto in quattro partite e, anche se dovessero vincere gli ultimi due match della fase a gironi, si dovrebbero verificare una serie di assurde combinazioni per chiudere tra le prime due. Più realistica la possibilità di evitare la retrocessione: per continuare a sperare la selezione di Murat Yakin deve battere obbligatoriamente la Serbia, terza a quota 4 punti. Il rischio che non possa bastare, tuttavia, è assai concreto dal momento che sarà la Spagna campione d’Europa l’avversario della Svizzera nell’ultima giornata. Con un punto nella sfida di Zurigo, invece, la Serbia si assicurerebbe di fatto il terzo posto – dovrebbe poi giocare un playout con una delle seconde di Lega B per restare in Lega A – ed accorcerebbe anche sulla Danimarca, attualmente a +3 ed avversaria degli uomini di Dragn Stojkovic lunedì prossimo a Belgrado.

L’unico successo dei balcanici nella Nations League 2024-25 è arrivato proprio contro la Svizzera, battuta 2-0 lo scorso ottobre (Mitrovic e autorete di Elvedi). Stojkovic per le prossime due sfide potrà contare sul centravanti della Juventus Vlahovic (assente sia a settembre che ad ottobre per motivi personali), dall’altro lato invece Yakin deve fare i conti con diverse assenze in difesa: pesanti soprattutto quelle di Elvedi e Akanji.

Come vedere Svizzera-Serbia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Svizzera e Serbia è in programma venerdì alle 20:45 al Letzigrund di Zurigo, in Svizzera. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.97 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Serbia dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta contro una Svizzera alle prese con tante assenze e a secco di vittorie nelle ultime quattro partite. I gol complessivi saranno verosimilmente almeno due.

Le probabili formazioni di Svizzera-Serbia

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Hajdari, Comert, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Amdouni, Rieder, Aebischer; Embolo.

SERBIA (3-4-1-2): Petrovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Maksimovic, Grujic, Terzic; Samardzic; Vlahovic, Mitrovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1