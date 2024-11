Ruud-Rublev, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Ruud-Rublev è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2024: orario, statistiche, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Casper Ruud è ancora in piena corsa per la qualificazione alle semifinali delle Atp Finals ’24. E questa è già una notizia, dal momento che il norvegese aveva conquistato il pass per Torino per il rotto della cuffia (decisivo il forfait di Novak Djokovic), ma soprattutto era reduce da ben 8 sconfitte nelle ultime 9 partite disputate. Fondamentale il successo, davvero sorprendente, ottenuto all’esordio contro il numero 3 al mondo Carlos Alcaraz. Il nativo di Oslo è stato bravo ad approfittare di una giornata no dello spagnolo, battendolo in 2 set.

Vittoria che tiene in gioco Ruud, al quale potrebbe bastare vincere contro Andrey Rublev nell ultima giornata del round robin per approdare tra i primi quattro. Usiamo il condizionale perché molto dipenderà dall’esito del match tra Alcaraz e Zverev, in programma nel primo pomeriggio. Ruud deve “tifare” per il tedesco, visto che un’eventuale affermazione dell’attuale numero 2 al mondo avvicinerebbe lo scandinavo alla semifinale (a patto, ovviamente, che riesca ad avere la meglio su Ruud).

Più remota, invece, la possibilità che Rublev riesca ad avanzare alla fase ad eliminazione diretta. Il russo non è ancora eliminato matematicamente ma non è più padrone del proprio destino ed anche una vittoria in due set contro il norvegese rischia di non bastare.

Il moscovita, infatti, ha perso entrambi i match. Si è arreso dopo due parziali a Zverev (6-4 6-4) e Alcaraz (6-3 7-6) e adesso solamete una serie di improbabili combinazioni potranno consentirgli di chiudere il round robin tra i primi due. La “speranza” di Rublev è rappresentata dai precedenti: è in vantaggio 6-3 nei testa a testa con Ruud, anche se nei due incontri andati in scena alle Finals è stato il nativo di Oslo a prevalere.