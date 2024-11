I pronostici di venerdì 15 novembre: Nations League, qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di venerdì 15 novembre, di nuovo in campo la Nations League con nove partite, quattro delle quali riguardanti la League A.

Ultime due giornate della fase a gironi di Nations League, stasera scendono in campo i gruppo 1 e 4 della League A. Nel gruppo 1 il Portogallo ha la possibilità di chiudere i conti battendo in casa la Polonia orfana dell’infortunato Lewandowski: missione ampiamente alla portata se si pensa che Cristiano Ronaldo e compagni hanno vinto all’andata 3-1 in trasferta.

Nell’altra partita del girone la Scozia ultima in classifica proverà il tutto per tutto per evitare la retrocessione: in casa gli scozzesi hanno sempre una marcia in più, attesa una partita da gol contro la Croazia.

I pronostici sulle altre partite

Gol in arrivo anche nella sfida tra Svizzera e Serbia, con gli elvetici che si ritrovano nelle stesse condizioni della Scozia: hanno bisogno dei tre punti e presto o tardi dovranno scoprirsi. Trasferta non semplice per la Spagna che però in Danimarca ha la possibilità di chiudere definitivamente i conti per il primo posto del girone.

Per quanto riguarda le altre partite serali degli altri gruppi, appaiono altamente probabili le vittorie interne di Irlanda del Nord e Romania contro Bielorussia e Kosovo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Danimarca-Spagna, Nations League, ore 20:45

Vincenti

Romania (in Romania-Kosovo, Nations League, ore 20:45)

(in Romania-Kosovo, Nations League, ore 20:45) Irlanda del Nord (in Irlanda del Nord-Bielorussia, Nations League, ore 20:45)

(in Irlanda del Nord-Bielorussia, Nations League, ore 20:45) Portogallo (in Portogallo-Polonia, Nations League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Polonia-Portogallo , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Danimarca-Spagna, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Scozia-Croazia , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Svizzera-Serbia, Nations League, ore 20:45

Il “clamoroso”

• Pareggio in Serbia-Svizzera, Nations League, ore 20:45