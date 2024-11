Leclerc mai visto così: ha cambiato tutto, tifosi gelati

Leclerc mai visto in questo modo: ha cambiato tutto nello spazio di poco tempo. Tifosi gelati per i possibili rischi che si è preso

Lo abbiamo visto in tutti i modi, Charles Leclerc, da quando è seduto sulla Ferrari: felice, col broncio, arrabbiato, deluso, forte, bello. Vabbè, ci siamo capiti: si potrebbero realmente usare tutti gli aggettivi per il pilota della Rossa.

Che, dal prossimo anno, insieme ad Hamilton, ha un solo obiettivo: dopo i trionfi di questa stagione, e dopo le belle parole che durante la sua carriera lo hanno accompagnato, è decisamente arrivato il momento di vincere il titolo mondiale. Una scuderia come quella della Ferrari non si può in nessun modo nascondere dietro a un dito, deve cercare in tutti i modi e in tutti gli anni di prendere il massimo. E il massimo vuole dire non solo lottare per la classifica costruttori come sta succedendo adesso anche grazie all’aiuto della Red Bull che per strada ha perso dei punti pesantissimi, ma anche per il titolo mondiale dei piloti. Il prossimo anno, con due prime donne alla guida, è evidentemente l’obiettivo minimo, nessuno si può più nascondere.

Leclerc mai visto così: ha abbandonato la Ferrari

Tornando comunque al nostro discorso si sa che i piloti della Formula Uno per fare questo tipo di mestiere devono per forza di cose essere un po’ folli. Volare letteralmente su queste macchine non è semplice, serve un coraggio che va oltre tutto. Ma a quanto pare, l’adrenalina che gli dà la macchina non basta proprio a Leclerc, che per un giorno si è trasformato in un pilota aereo.

“Ha abbandonato per un giorno la tuta della Ferrari per vestire i panni dell’aviatore su un aereo da caccia dell’aeronautica militare francese. Il pilota monegasco di Formula 1 è salito a bordo di un Rafaele per partecipare a una missione di addestramento dell’aeronautica transalpina”. Questo è quello che è successo nel corso dei giorni passati. Un Leclerc in tuta mimetica verde, con un casco diverso, con una passione che gli si leggeva clamorosamente negli occhi per quello che stava per andare a fare. Un Leclerc bellissimo anche in questo modo, lo possiamo dire. Però è tempo di tornare a pensare alla Rossa, Charles.