Zverev-Alcaraz, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Zverev-Alcaraz è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2024: orario, statistiche, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Si sarebbero dovuti qualificare entrambi alle semifinali senza grossi problemi invece per il numero 3 al mondo Carlos Alcaraz questa è una sfida da vincere a tutti i costi per evitare una dolorosa ed inaspettata eliminazione. Sì, lo spagnolo può prendersi pause nel match con Alexander Zverev, al quale basta strappare un set allo spagnolo per accedere alla fase ad eliminazione diretta in virtù delle due nette affermazioni contro il norvegese Ruud e il russo Rublev, entrambi battuti in due set.

La pressione, dunque, è tutta sulle spalle del quattro volte campione Slam, che rischia di pagare molto cara la sconfitta rimediata all’esordio con Ruud (6-1 7-5), bravo ad approfittare di un Alcaraz spento, scarico ed alle prese con un non meglio precisato malessere. Il nativo di Murcia però ha risollevato la testa due giorni fa, regolando in poco più di un’ora e mezza di gioco Rublev (6-3 7-6), tornando a giocare il suo tennis e a dare spettacolo davanto al pubblico dell’Inalpi Arena di Torino, sede delle Atp Finals. Servirà indubbiamente uno sforzo maggiore per avere la meglio su uno dei tennisti più in forma del momento, reduce da sette vittorie di fila (successi che hanno portato in dote anche un Masters 1000, quello di Parigi-Bercy).

Alcaraz ha ancora una (remota) possibilità di chiudere il girone da primo ma deve obbligatoriamente battere Zverev e sperare che nella gara successiva Rublev abbia la meglio su Ruud.

Solo in questo caso chiuderà davanti a tutti il gruppo intitolato a John Newcombe. Un’eventuale sconfitta non gli consentirà invece di essere padrone del proprio destino: dipenderà tutto dal risultato dell’altra gara e non è detto che possano entrare in ballo le percentuali dei set e dei game vinti.

Il pronostico

Zverev si è sempre rivelato un osso duro per Alcaraz e lo dimostra il fatto che i testa a testa tra i due siano in perfetta parità: 5 vittorie per parte nei 10 precedenti (tra cui la finale dell’ultimo Roland Garros, con lo spagnolo che la spuntò al quinto set) e soprattutto nessun successo del talento murciano sul veloce indoor. La sensazione è che assisteremo ad un match combattuto in cui entrambi si aggiudicheranno almeno un set. Il tedesco, a nostro parere, ha più chance di prendersi la vittoria.