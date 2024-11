Grecia-Inghilterra, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Grecia-Inghilterra è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il compito del “traghettatore” Lee Carsley è quasi terminato. Il commissario tecnico ad interim della selezione inglese si accomoderà in panchina per le ultime due gare di Nations League (Grecia e Irlanda) prima di consegnare il testimone a Thomas Tuchel, che dal prossimo 1 gennaio diventerà ufficialmente il selezionatore dell’Inghilterra (terzo “straniero” di sempre). Prima, però, l’ex condottiero dell’Under-21 dovrà riconquistare quella Lega A dalla quale i Tre Leoni sono incredibilmente retrocessi nella precedente edizione, precipitando di fatto nella “Serie B” di questa manifestazione.

Il rischio di non arrivare primi e di dover disputare il playoff con una delle terze classificate di Lega A rimane in ogni caso molto alto. Al momento fa la differenza l’assurda sconfitta rimediata lo scorso ottobre contro la Grecia a Wembley (1-2), motivo per cui il match in programma ad Atene è una sorta di ultima spiaggia per gli inglesi, costretti a vincere – e a farlo possibilmente con uno scarto ampio – per riprendersi la vetta, oggi occupata dagli ellenici. A sorpresa, infatti, la rappresentativa guidata dal ct serbo Ivan Jovanovic è a punteggio pieno dopo quattro partite: un cammino impeccabile quello di Bakasetas e compagni, che nelle prime quattro gare hanno segnato 9 gol (mai meno di due nell’arco dei 90 minuti) subendone solamente uno.

Escludendo la sconfitta con la Grecia, invece, anche i Tre Leoni non hanno lasciato scampo alle altre nazionali: due comode vittorie con la Finlandia, battuta sia all’andata che al ritorno, e un successo (con tanto di clean sheet) all’esordio contro i “cugini” irlandesi. Carsley ha convocato per la prima volta Harwood-Bellis e Hall, ma le defezioni dei big sono parecchie: non ci saranno Rice, Saka, Foden, Grealish e Alexander-Arnold.

Come vedere Grecia-Inghilterra in diretta tv e in streaming

La sfida Grecia e Inghilterra è in programma giovedì alle 20:45 allo Spiros Louis Olympic Stadium di Atene, in Grecia. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Sarà un’Inghilterra d’assalto quella che si presenterà in Grecia, decisa a conquistare i tre punti per riprendersi il primo posto. Ci sono i presupposti per assistere ad una gara prolifica, in cui anche gli ellenici dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Grecia-Inghilterra

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Siopis, Mantalos; Masouras, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Konsa, Guéhi, Lewis; Gomes, Gallagher; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2