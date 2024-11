Fritz-de Minaur, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Fritz-de Minaur è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2024: orario, statistiche, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

È già tempo di fare calcoli alle Atp Finals torinesi. Nel capoluogo piemontese si apre oggi la terza ed ultima giornata del round robin: entro stasera conosceremo i nomi dei primi due qualificati alle semifinali.

Nel girone intitolato alla leggenda Ilie Nastase – quello del nostro Jannik Sinner per intenderci – la situazione sembra ormai definita, anche se la classifica potrebbe ancora essere stravolta se si dovessero verificare dei risultati sorprendenti. Il primo match è quello tra Taylor Fritz e Alex de Minaur: l’americano è in piena corsa per la qualificazione nonostante martedì scorso si sia dovuto arrendere in due set (6-4 6-4) al numero uno al mondo. Com’era prevedibile, Fritz ha infastidito Sinner più di quanto non avesse fatto in precedenza l’australiano ma ha finito per pagare una seconda di servizio scadente (solo il 38% dei punti), con l’altoatesino che è stato semplicemente più bravo nei duelli da fondocampo.

Fritz, tuttavia, battendo l’ormai spacciato de Minaur – il tennista aussie ha perso le prime due partite ed è a un passo dall’eliminazione – ipotecherebbe la semifinale.

Lo statunitense, infatti, all’esordio ha battuto Medvedev in 2 set: nel caso in cui il russo perdesse contro Sinner nella sfida serale i giochi sarebbero fatti. Ad ogni modo, il tennista californiano la spunterebbe sul moscovita anche chiudendo a pari punti in virtù del vantaggio nello scontro diretto. De Minaur invece deve vincere a tutti i costi e farlo in maniera netta, dal momento che il numero 9 al mondo finora ha vinto solto pochi game (6 con Medvedev e 7 con Sinner). E potrebbe comunque non bastare.