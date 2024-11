Sinner-Medvedev, Atp Finals: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

Sinner-Medvedev è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2024: orario, statistiche, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

La semifinale è a un passo, ma per essere sicuro di superare il girone come primo Jannik Sinner è chiamato ad un ultimo sforzo: battere Daniil Medvedev. In realtà, grazie alle due vittorie senza sbavature contro l’australiano de Minaur (6-3 6-4) e contro lo statunitense Fritz (doppio 6-4), il numero uno al mondo potrebbe staccare il pass per il turno successivo anche in caso di sconfitta nel match con il russo.

Per fare festa all’azzurro basterebbe sostanzialmente vincere un set contro Medvedev. Diverrebbe ininfluente, in quel caso, anche un’eventuale (e probabile) successo di Fritz nella sfida con de Minaur, in campo nel primo pomeriggio. La semifinale sarebbe in cassaforte addirittura con una sconfitta in 2 set ma a quel punto sarà necessaria una vittoria dell’australiano contro Fritz. Insomma, dovrebbe accadere l’irreparabile affinché Sinner debba abbandonare le Atp Finals torinesi, suo grande obiettivo in questo finale di stagione. Finora, dicevamo, il nativo di San Candido non ha lasciato scampo a nessuno, nonostante nel match con Fritz, due giorni fa, abbia dovuto fare i conti con un servizio tornato ad essere troppo altalenante.

Sinner a un passo dalla semifinale

E Medvedev? Il russo, dopo l’esordio da incubo con Fritz – netta sconfitta in due set, con tanto di sceneggiata da parte del moscovita – si è rifatto subito travolgendo de Minaur in poco più di un’ora di gioco (6-2 6-4).

Per scongiurare l’eliminazione il numero 4 al mondo adesso deve assolutamente vincere contro Sinner, anche se un successo potrebbe rivelarsi inutile visto che, a parità di punteggio, Fritz avrebbe la meglio grazie alla vittoria nello scontro diretto. Medvedev si sono già affrontati 15 volte, con l’italiano che ha operato il sorpasso nei precedenti (8-7) lo scorso ottobre nel torneo di esibizione del Six Kings Slam. Nelle ultime nove sfide tra i due il russo ha avuto la meglio solo a Wimbledon, approfittando di una giornata no dell’azzurro.