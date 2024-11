Sinner-Fritz, Atp Finals: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

Sinner-Fritz è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2024: orario, statistiche, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Non ha riservato sorprese il match d’esordio di Jannik Sinner alle Atp Finals 2024 contro Alex de Minaur. Sono bastati 85′ all’altoatesino per piegare la resistenza di un tennista che ha sempre perso contro di lui: i precedenti, del resto, parlavano chiaro. Ogni volta che ha affrontato l’azzurro l’australiano ne è uscito con le ossa rotte (l’unica vittoria di de Minaur è arrivata per un forfait del nativo di San Candido).

Prestazione dunque solida e convincente per un Sinner che non scendeva in campo da quasi un mese: risaliva al 19 ottobre, infatti, l’ultima uscita del numero 1 al mondo, fermato da un virus pochi giorni prima del Masters 1000 di Bercy. Una grossa mano gliel’ha data anche il pubblico torinese, che come lo scorso anno – Sinner arrivò a giocare la finale, poi persa contro Djokovic – può diventare un fattore nella sua scalata verso l’ambito titolo di “Maestro” (sarebbe il primo in carriera e coronerebbe un anno fantastico). Va da sé che un’altra vittoria, stavolta nella sfida contro lo statunitense Taylor Fritz, consegnerebbe di fatto a Sinner primo posto nel round robin e qualificazione alle semifinali. Vietato però abbassare la guardia: “Contro di lui dovrà certamente alzare il livello”, ha detto Sinner a margine dell’incontro con de Minaur.

Sì, perché l’americano ha fatto una grande stagione e sul veloce, soprattutto grazie al suo potente servizio, ha le carte in regola per mettere in difficoltà anche i più forti.

Fritz, eliminato subito a Parigi-Bercy, alle Atp Finals ha esordito con un successo netto sul numero 4 al mondo Daniil Medvedev (6-4 6-3), che nel corso del match ha pure perso la testa. A Torino andrà in scena il quarto testa a testa tra lo statunitense e Sinner (2-1 per l’italiano). I due si sono sfidati soltanto due mesi fa nella finale dello US Open, con l’azzurro che ha ebbe la meglio 3-0 aggiudicandosi il secondo Major in carriera.

Dove vedere Sinner-Fritz in diretta tv e streaming

Il match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2024 tra Jannik Sinner e Taylor Fritz sarà trasmesso martedì 12 novembre sia dalla Rai che da Sky alle 19:30. L’incontro si potrà vedere in chiaro su Rai 2 nonché attraverso la diretta streaming gratuita su RaiPlay. Per quanto riguarda Sky, invece, i canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Sarà possibile vedere la sfida in streaming anche tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria di Sinner è quotata a 1.13 su Goldbet e Lottomatica e a 1.14 su Snai. Il segno “Over 19.5 games” è quotato invece a 1.39 su Goldbet, Lottomatica e a 1.40 Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO



ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Il pronostico

La sensazione è che Fritz, rispetto a de Minaur, riuscirà a creare qualche grattacapo in più a Sinner. Non è da escludere che nel primo set, specie se l’americano sarà costante al servizio, si giochino almeno 10 game. La vittoria dell’azzurro, in ogni caso, non sembra essere in discussione.