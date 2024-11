Medvedev-de Minaur, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostico

Medvedev-de Minaur è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2024: orario, statistiche, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Scarico, falloso e coi nervi a fior di pelle. Quella che abbiamo visto all’opera domenica scorsa nel primo match delle Atp Finals torinesi ’24 non era esattamente la miglior versione del numero 4 al mondo Daniil Medvedev. Il russo, contro lo statunitense Taylor Fritz, ha dato il peggio di sé: tanti falli, racchette spaccate e lanciate in aria, servizio troppo ad intermittenza e sconfitta inevitabile in due set (6-4 6-3) contro un giocatore che finora l’aveva battuto solamente nel corso di alcune esibizioni (2022 e 2023).

Ma cosa succede al moscovita, fischiato sonoramente anche dal pubblico dell’Inalpi Arena? L’ha spiegato lui stesso nella confererenza post-match, senza peli sulla lingua. “Da due-tre anni non mi alleno più con l’entusiasmo di prima ed oggi come oggi non provo più piacere nello stare in campo”. In effetti Medvedev ha perso le ultime quattro partite – compresa quella nel Six Kings Slam – arrendendosi anche ad avversari alla sua portata (ad esempio l’australiano Popyrin a Parigi-Bercy). “Sono stanco di lottare con qualcosa che non dipende da me – ha detto il russo ai giornalisti – e spero ovviamente che questa stagione termini il prima possibile”.

Fatto sta che nella seconda gara del round robin con Alex de Minaur il 28enne si gioca già la qualificazione alle semifinali. Gara probabilmente decisiva anche per il tennista aussie, uscito sconfitto dalla sfida con il numero 1 al mondo Jannik Sinner. De Minaur ha fatto di tutto per restare in partita il più a lungo possibile ma l’altoatesino gli ha concesso solo pochi game (6-3 6-4), come spesso capita quando si incontrano: il bilancio è adesso di otto vittorie e una sconfitta a favore dell’azzurro.