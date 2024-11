Juventus-Arsenal, Champions League femminile: tv, formazioni, pronostico

Juventus-Arsenal è una partita valida per la terza giornata della Champions League femminile. Dove vederla, formazioni e pronostici

Torna la Champions League femminile. E dopo aver perso in casa contro il Bayern Monaco, la Juventus di Canzi, che in campionato guida la classifica con tutte vittorie e un solo pareggio dopo il girone d’andata, ospita l’Arsenal nella massima competizione europea.

Due squadre appaiate a quota tre punti dopo due giornate, visto che entrambe hanno vinto contro il Valerenga e perso contro le tedesche. Un gol fatto e due subiti quelli della Juve in questo avvio, mentre sono sei le reti segnate dalle inglese e altrettante quelle prese. Diciamo che questo rende l’idea della partita che sarà: sicuramente aperta a qualsiasi risultato finale, ma con alcune certezze che evidentemente ci sono e non possono essere ignorare.

La Juve, in tutto questo, si gioca il passaggio del turno proprio contro la formazione londinese: il Bayern Monaco ha dimostrato di essere superiore e difficilmente perderà delle partite in questo raggruppamento. Normale, quindi, pensare che Canzi manderà in campo la migliore formazione possibile, una sconfitta potrebbe essere fatale.

Dove vedere Juventus-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Arsenal, valida per la terza giornata della Champions League femminile, è in programma oggi alle 18:45. Il match sarà possibile seguirlo attraverso Dazn. Anche in maniera gratuita: sì, sul canale Youtube le partite della Champions League femminile sono fruibili a tutti.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Al momento non sono disponibili le quote per questa partita.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gara sicuramente da almeno una rete per squadra. Poi in campo può davvero succedere di tutto. Parte leggermente favorita, per quello che sappiamo noi, la formazione ospite. Ma la Juve se la gioca con tutti. Quindi, occhio al Gol e soprattutto all’Over 2,5. Il match, infine, si potrebbe anche sbloccare sia da una parte che dall’altra nei primi 45minuti.

Le probabili formazioni di Juventus-Arsenal

JUVENTUS 3-4-3): Proulx; Kullberg, Calligaris, Cascarino; Thomas, Bennison, Schatzer, Krumbiegel; Cantore, Girelli, Bonansea.

ARSENAL (4-2-3-1): Zinsberger; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Little, Walti; Mead, Maanum, Foord; Russo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2