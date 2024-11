I pronostici di martedì 12 novembre: Atp Finals, EFL Trophy, Champions League femminile

I pronostici di martedì 12 novembre: c’è Sinner alle Atp Finals, in campo anche l’EFL Trophy in Inghilterra e la Champions League femminile.

Proseguono le Atp Finals di tennis, torna in campo Sinner: Fritz, rispetto a de Minaur, riuscirà a creare qualche grattacapo in più al tennista italiano. Non è da escludere che nel primo set, specie se l’americano sarà costante al servizio, si giochino almeno 10 game. La vittoria di Jannik, in ogni caso, non sembra essere in discussione.

Nell’altro confronto De Minaur è in svantaggio nei precedenti con Medvedev (6-3) e per i bookmaker non è favorito, ma potrebbe approfittare del momento no del russo, apparso svogliato all’esordio. L’australiano riuscirà verosimilmente a vincere almeno un set.

I pronostici sulle altre partite

L’English Football League Trophy, attualmente noto come Bristol Street Motors Trophy per motivi di sponsorizzazione, è una competizione annuale di calcio aperta a tutti i club inglesi di League One e League Two, con l’aggiunta di 16 squadre under 21 provenienti dalla Premier League e dalla Championship.

Questa competizione vive i suoi momenti di gloria un paio di volte a stagione, quando tutto il calcio europeo si ferma per la sosta delle nazionali. Oggi è uno di quei giorni.

Pronostici: la scelta del Veggente

OVER 9,5 GAMES NEL PRIMO SET in Sinner-Fritz, Atp Finals, ore 19:30

Vincenti

2-0 SET BETTING Sinner (in Sinner-Fritz, Atp Finals, ore 19:30)

(in Sinner-Fritz, Atp Finals, ore 19:30) De Minaur (in Medvedev-De Minaur, Atp Finals, ore 13:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Notts County-Leicester U21 , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Salford-Wolverhampton U21 , EFL Trophy, ore 20:45

, EFL Trophy, ore 20:45 Wycombe-Crawley , EFL Trophy, ore 20:30

, EFL Trophy, ore 20:30 Colchester-Arsenal U21 , EFL Trophy, ore 20:45

, EFL Trophy, ore 20:45 Huddersfield-Manchester United U21, EFL Trophy, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Stevenage-Gillingham , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Bolton-Fleetwood , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Stockport-Tranmere, EFL Trophy, ore 20:00

Il “clamoroso”

• PAREGGIO in Juventus-Arsenal, Champions League femminile, ore 18:45