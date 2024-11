Premier League, pronostici undicesima giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, riflettori puntati sulla sfida tra Brentford e Bournemouth con le Cherries in gran fiducia dopo i successi contro Arsenal e Manchester City.

Il tour de force è quasi terminato. In Premier League, come negli altri campionati, rimane ancora una giornata da giocare prima di una nuova pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà a diverse squadre – soprattutto a quelle che partecipano alle coppe europee – di tirare il fiato per almeno un paio di settimane.

Nel “menù” del sabato pomeriggio (ore 16:00) sono in programma quattro partite e quasi tutte riguardano la parte destra della classifica, dalla lotta per la salvezza a quella per provare ad avvicinarsi alla zona Europa. Particolarmente interessante il match tra Brentford e Bournemouth, rispettivamente al decimo e al dodicesimo posto, separati da appena 2 punti. Davanti ci sono le Cherries di Andoni Iraola, che stanno vivendo un momento davvero fantastico e nelle ultime tre giornate si sono presi gli scalpi di due candidate al titolo come Arsenal e Manchester City (oltre a pareggiare con l’Aston Villa). Per i rossoneri però non sarà semplice espugnare lo stadio del Brentford, la squadra che finora ha totalizzato più punti davanti al proprio pubblico insieme al City (13). Ci sono in ogni caso i presupposti per assistere ad un match spettacolare, in cui molto probabilmente andranno a segno entrambe. A quota 15 punti come il Bournemouth c’è anche il Fulham, ormai abituato a frequentare il centroclassifica. I Cottagers, reduci da due risultati positivi, faranno visita al Crystal Palace in uno dei tanti derby londinesi e dovrebbero quantomeno evitare la sconfitta.

Le previsioni sulle altre partite

Situazione di classifica precaria per West Ham ed Everton: quello del London Stadium per ora è uno scontro salvezza tra due squadre che non hanno di certo brillato nelle prime 10 giornate.

Sorprendente (in negativo) soprattutto il rendimento deludente degli Hammers, sabato scorso travolti al City Ground dal Nottingham Forest (3-0): comtinua a ballare pericolosamente la panchina di Julen Lopetegui, riuscito addirittura a far rimpiangere il predecessore Moyes. L’Everton invece nelle ultime settimane è apparso in ripresa ma la sconfitta con il neopromosso Southampton ha rappresentato un preoccupante passo indietro: i Toffees faranno di tutto per portare via almeno un punto da Londra. Scontro la “disperate”, infine, quello tra Wolverhampton e Southampton, rispettivamente ultima e penultima: i Wolves sono ancora a secco di vittorie ed hanno incassato le bellezza di 27 gol ma questa può essere la gara della svolta contro una squadra che ha il peggior rendimento esterno del campionato.

Premier League: possibili vincenti

Fulham o pareggio (in Crystal Palace-Fulham)

Wolverhampton (in Wolverhampton-Southampton)

La partita da almeno tre gol complessivi

Brentford-Bournemouth

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Brentford-Bournemouth

West Ham-Everton

Comparazione quote

La vittoria del Wolverhampton è quotata a 1.92 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Brentford-Bournemouth è quotato invece a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

