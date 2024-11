Frosinone-Palermo, Serie B: tv, formazioni, pronostico

Frosinone-Palermo è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato di B e si gioca venerdì alle 20:30: tv, formazioni, pronostico

La tredicesima giornata di Serie B si apre questa sera, venerdì, con l’anticipo tra Frosinone e Palermo, due squadre che stanno vivendo momenti decisamente diversi.

Sono ultimi in classifica i ciociari, retrocessi lo scorso anno dalla A, che hanno già mandato via l’allenatore Vivarini, che aveva fatto benissimo al Catanzaro. Nove punti in 12 partite sono troppo pochi per pensare a qualcosa di diverso della salvezza, anche se la rosa ha delle qualità importanti. Ma fino al momento è stato pagato a caro prezzo lo scotto di essere scesi all’ultima giornata. Una squadra che non si ripresa. Con la scelta di Dionisi per la panchina dall’altro lato, il Palermo ha messo subito le cose in chiaro: dopo diversi anni di purgatorio vorrebbe tornare nella massima serie, ma adesso la squadra ha soli 16 punti in classifica, è lontana dalla vetta e deve cercare di blindare i playoff. Anche in questo caso le possibilità di risalire ci sono, eccome: i rosanero cercano però la svolta, quella che garantirebbe senza dubbio due settimane di lavoro senza grossi patemi. Ci sta, ci potrebbe essere davvero la possibilità di vincere.

Come vedere Frosinone-Palermo in diretta tv e in streaming

Frosinone-Palermo è in programma venerdì alle 20:20 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata a 2.40 su Goldbet e Lottomatica e ha la stessa quota anche su Snai.

Il pronostico

In una gara da almeno tre reti complessive, il Palermo potrebbe riuscire nel colpaccio esterno. I rosanero di Dionisi hanno le carte in regola per prendersi i tre punti.

Le probabili formazioni di Frosinone-Palermo

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; A. Oyono, Vural, Cichella, Barcella, Marchizza; Kvernadze, Canotto.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Gomes, Verre; Insigne, Henry, Di Francesco.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2