Hamilton-Ferrari, notizia shock: ribaltato il Mondiale

Hamilton-Ferrari, ecco la notizia che non ti aspetti che arriva da chi di solito parla di calcio. Ribaltato il Mondiale di Formula Uno

Il 2025 ormai è alle porte. E insieme a lui, dentro la Formula Uno, porterà ad un cambio epocale: Lewis Hamilton in Ferrari non è più un sogno ma è una realtà. Qualcuno ancora fatica a crederci a dire il vero, ma la situazione è chiara da diversi mesi e quindi il conto alla rovescia sta pure per finire.

Il sette volte campione del Mondo arriverà a Maranello con la voglia di superare nella classifica all-time Schumacher, appaiato con lo stesso numero di trionfi. Sarebbe un sogno. E nel merito, in maniera anche abbastanza incredibile visto che di solito parla solo di calcio, si è espresso anche Antonio Cassano.

Hamilton-Ferrari, la sentenza di Cassano

“L’arrivo di Hamilton nel 2025 alla Ferrari farà bene a tutti, e anzi sapete che vi dico? Hamilton sarà campione del mondo di Formula 1 2025 con la Ferrari”, ha detto Cassano, mostrando una fiducia sorprendente nelle capacità di Hamilton e nella possibilità che il team italiano possa tornare competitivo ai massimi livelli.

Non è la prima volta che l’ex calciatore di Real Madrid, Roma, Inter e Milan – che ha iniziato la propria carriera al Bari – si esprime sulla Formula Uno. Dimostra di seguire con voglia e da vicino quelle che sono le vicende della Rossa che c’è da dirlo, appassionato tutti nonostante da diversi anni non si vinca nulla. Ma il cuore batte forte il Cavallino Rampante, che accomuna tutti gli italiani e non solo: chi guarda le auto tifa la Rossa, e almeno su questi non ci sono né screzi e né nulla. E anche Cassano è uno di quei tifosi appassionati che sentono da vicino il richiamo della pista nonostante negli ultimi anni i trionfi sono purtroppo stati roba per altri. Sperando ovviamente che tutto questo possa finire l’anno prossimo, quando in Italia ci sarà Lewis Hamilton. Che già scriverlo fa un certo effetto, figurarsi a vederlo in Rosso.