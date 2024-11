Bundesliga, pronostici decima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, in campo tre candidate al titolo nonché reduci dagli impegni di Champions League: Bayern Monaco ospite del neopromosso St. Pauli.

Dopo gli impegni di Champions League Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen si preparano a scendere di nuovo in campo per affrontare i rispettivi match di campionato. Cominciamo dai bavaresi, da sabato scorso primi da soli in classifica grazie al roboante successo ottenuto all’Allianz Arena contro l’Union Berlino, travolto 3-0. La squadra di Vincent Kompany ha approfittato anche della sconfitta del Lipsia contro il Borussia Dortmund per staccare i Roten Bullen ed andare a +3.

In Champions League invece è bastato un solo gol per piegare il Benfica, trafitto da una rete di Musiala (1-0). Kompany ora insegue la quinta vittoria consecutiva tra le varie competizioni – in questo filotto il Bayern Monaco ha sempre tenuto la porta inviolata – e dovrebbe arrivare senza problemi in casa del neopromosso St. Pauli, quartultimo in classifica. I marroni in casa fanno più fatica rispetto ai match in trasferta: le uniche due vittorie sono arrivate lontano dal proprio pubblico (l’ultima nello scorso fine settimana contro l’Hoffenheim) mentre ad Amburgo oltre a non aver ancora vinto non hanno neppure mai segnato (0 gol fatti e 5 subiti). Deve invece sfatare il tabù trasferte il Borussia Dortmund, mai vincente lontano dal Signal Iduna Park in Bundesliga. I gialloneri, ospiti del Mainz in questo weekend, hanno però trovato un minimo di continuità (e soprattutto fiducia) grazie alle due vittorie di fila con Lipsia in campionato e Sturm Graz in Champions League e dovrebbero tornare con punti in tasca dalla MEWA Arena in una partita in cui anche gli uomini di Bo Henriksen troveranno con ogni probabilità la via del gol.

Le previsioni sulle altre partite

Come il Borussia Dortmund anche il Bayer Leverkusen campione in carica rischia di restare troppo attardato in classifica: entrambe sono a quota 16 punti, distanti sette lunghezze dal primo posto.

L’unico successo delle Aspirine da metà ottobre in poi è arrivato in Coppa di Germania con l’Elversberg, per il resto due pareggi (Werder Brema e Stoccarda) ed un pareggio e una sconfitta in Champions League tra Brest e Liverpool (martedì scorso i Reds hanno fatto il bello e cattivo tempo ad Anfield Road, stravincendo 4-0). Bayer Leverkusen dunque obbligato a vincere in casa del Bochum ultimo in classifica: prevediamo un successo ampio, con più di due gol di scarto, da parte della squadra di Xabi Alonso. Il Werder Brema, infine, cercherà di tornare a vincere dopo due giornate ed in particolar modo dopo la disfatta di Monchengladbach (4-1) che ha confermato le difficoltà dei biancoverdi in fase di non possesso palla: gli uomini di Ole Werner dovranno farea attenzione al neopromosso Kiel, che una settimana fa ha sorpreso l’Heidenheim, battuto 1-0.

Bundesliga: possibili vincenti

Borussia Dortmund o pareggio (in Mainz-Borussia Dortmund)

Bayern Monaco (in St. Pauli-Bayern Monaco)

Le partite da almeno tre gol complessivi

St. Pauli-Bayern Monaco

Bochum-Bayer Leverkusen

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Mainz-Borussia Dortmund

Werder Brema-Kiel

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” in St. Pauli-Bayern Monaco è quotato a 1.37 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Mainz-Borussia Dortmund è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

