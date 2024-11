Brighton-Manchester City, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Brighton-Manchester City è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due sconfitte di fila ed è una notizia: una in Premier League e una in Champions League. Il momento è assai delicato per il Manchester City di Pep Guardiola, una squadra che, senza discussioni, è una di quelle costruita per vincere sempre e soprattutto vincere tutto. Ma gli infortuni stanno facendo la differenza dentro i Citizens: sono molti i big fuori e in Portogallo, ad esempio, contro Amorim, ci sono stati diversi debutti di ragazzini.

Pensare, però, che i campioni di Inghilterra in carica possano perdere un altro match è impossibile. Nonostante i vari elementi che sono fuori la truppa di Guardiola rimane di un livello superiore rispetto alle altre. E contro il Brighton dovrebbe, anzi, sicuramente, tornerà il sorriso. Due sconfitte di fila per i padroni di casa, che hanno fatto partire De Zerbi come sappiamo e stanno “dimostrando” che quello fatto dal tecnico italiano è stato un lavorone. Come dicono quelli bravi, il Brighton ha praticamente “over performato” negli anni passati. Adesso è tornato alla normalità: una squadra che ha sicuramente delle buone individualità ma niente di più. Niente che possa mettere in discussione l’esito finale di questa partita. Un’altra sconfitta sarebbe davvero clamorosa per il City. Ci sentiamo di escluderla a prescindere.

Come vedere Brighton-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida Brighton-Manchester City è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sì, come detto prima il Manchester City tornerà alla vittoria. Match che regalerà, anche, almeno tre reti complessive. E anche la quota del 2, come leggete sopra, è davvero succulenta.

Le probabili formazioni di Brighton-Manchester City

BRIGHTON (4-4-2): Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Igor, Estupinan; Kadioglu, Hinshelwood, Baleba, Mitoma; Rutter, Welbeck.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Ake, Gvardiol; Kovacic, Gundogan; Savinho, Foden, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3