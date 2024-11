Paola Egonu inchiodata dal tweet: dietrofront inaspettato

Paola Egonu fa retromarcia: la replica ai rumors dei giorni scorsi.

Non vedeva l’ora di tornare in campo, dopo l’impresa, riuscitissima, in quel di Parigi. E invece, proprio nel momento più alto e felice della sua carriera, all’indomani della conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi, Paola Egonu è stata costretta a rimanere ferma ai box per cause di forza maggiore.

Il fortissimo opposto di Cittadella ha subito, come noto, un intervento alle fosse nasali, motivo per il quale ha dovuto saltare la parte iniziale della stagione. Nei giorni scorsi, tuttavia, ha ricevuto il via libera da parte del team medico che l’ha seguita nella fase dell’intervento, perciò è già tornata ad allenarsi insieme alle sue compagne di squadra. Da questo momento in poi potrà maneggiare tranquillamente il pallone e, se tutto andrà bene, la rivedremo in campo molto presto.

Non si è parlato di lei solo per questo motivo, però, nelle ultime ore. Il suo nome è balzato agli onori della cronaca, bensì, per via di un’indiscrezione giunta direttamente dal Paese in cui ha giocato per un anno intero, ovvero la Turchia. La tv locale TRT ha scritto che la campionessa azzurra sarebbe scontenta della sua avventura al Vero Volley Milano e ha concluso il tweet con una considerazione bomba: “Non stupiamoci se nei prossimi giorni ci sarà una separazione“.

Paola Egonu fa un passo indietro: cambia tutto

A supportare la tesi di TRT ci sarebbe poi stato, come ha riferito in seguito il portale serbo Meridian Sport, il presunto avvistamento in Turchia dell’agente di Egonu e di quello di Kiera Van Ryk, stella del VakifBank, che aveva lasciato presumere ci fosse in atto uno scambio tra le due attaccanti.

Tanto è bastato, naturalmente, per allarmare i tifosi azzurri, che hanno dovuto attendere un po’ prima che Paola intervenisse in merito per ristabilire la verità. Quel momento è finalmente arrivato e i suoi sostenitori possono tirare, adesso, un enorme sospiro di sollievo. Nella storia pubblicata dall’agenzia Topvolleygroup che annunciava il buon esito dell’intervento, c’è anche un passaggio relativo, per l’appunto, ai rumors che hanno fatto il giro del web nelle ultime ore.

“Riguardo alle voci delle ultime settimane, Paola è completamente concentrata sul suo ritorno e sull’aiutare la Vero Volley a vincere“. Nessun addio nell’aria, dunque, nessun ritorno di fiamma con il VakifBank all’orizzonte. Almeno per il momento. E adesso, si salvi chi può, perché la Egonu sta per tornare e non ce ne sarà per nessuno.