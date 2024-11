Nuovo Gratta e vinci online, ne bastano 4: brivido assicurato

Premi da brivido con questo nuovo Gratta e vinci online: vale la pena provare.

C’è chi preferisce recarsi in ricevitoria, guardarli e toccarli di persona. E poi c’è chi, invece, crede che sia di gran lunga meglio fare tutto online, senza prendersi neanche il disturbo di uscire di casa e di raggiungere il punto vendita autorizzato più vicino alla propria abitazione. Un modo di giocare tutto nuovo ma che garantisce, comunque, lo stesso divertimento.

Gli amanti dei Gratta e vinci online saranno ben lieti di sapere, dunque, che la gamma dei tagliandi virtuali si appresta ad accogliere, al suo interno, un nuovo biglietto mai visto prima. Si chiama Pumpkin Plunder e non è un caso che sia stato lanciato in questo periodo dell’anno, ovvero in concomitanza con la ricorrenza di Halloween. Ogni singolo elemento della sua interfaccia strizza l’occhio, infatti, alla festa più amata dagli americani e, da qualche anno a questa parte, anche dalla popolazione europea.

I simboli di questa nuova lotteria istantanea sono tutti legati all’atmosfera da brivido del 31 ottobre. Tra ragni e fantasmini, lapidi, mummie, teschi e pipistrelli, il vostro appuntamento con la dea bendata sarà “spaventosamente” eccitante. Ma andiamo a scoprire, adesso, come funziona questo nuovo Gratta e vinci, quanto costa e quanti soldi ci sono eventualmente in palio per i vincitori.

Zucche e fantasmini: new entry nella Multiprice Gamma

Pumpkin Plunder fa parte della Multiprice Gamma, il che sta a significare che il tagliando non ha mai un costo fisso. Il giocatore potrà scegliere in totale autonomia quanto investire nel suo Gratta e vinci: si va da un minimo di 10 centesimi ad un massimo di 20 euro, per cui c’è massima libertà.

Il montepremi, naturalmente, cambia in funzione della cifra che si deciderà di investire. Il premio massimo in palio con la giocata minima da mobile ammonta complessivamente a 500 euro, mentre chi ne spende 20 per un tagliando fisico può ambire ai 100mila euro. Nel mezzo, comunque, ci sono tante altre chance: si può decidere di investire, infatti, anche 20 centesimi, oppure 50, 1 euro, 2, 3, 5 e addirittura 10.

La meccanica di gioco, indipendentemente dalla puntata, è sempre la stessa: per vincere basta collezionare almeno 4 simboli uguali adiacenti, per mettere in tasca uno dei premi in palio. Il ragno aumenta le probabilità di vincere, mentre le zucche danno accesso al gioco bonus.