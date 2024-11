Bologna-Monaco, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Bologna-Monaco è una partita valida per la quarta giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostici

Ancora alla ricerca della prima vittoria in Champions League il Bologna di Italiano. Che dopo il debutto con pareggio in casa, nelle due trasferte in terra inglese ci ha rimesso le penne. Ma adesso, la formazione emiliana, sembra essere davvero una formazione diversa. In campionato infatti è arrivata la prima vittoria in casa.

Beh, c’è da dire che la Champions è decisamente un’altra cosa. E a dire il vero, oltre che la prima affermazione europea dell’anno il Bologna cerca soprattutto il primo gol. In tre partite zero esultanze, ma si è sbloccato Orsolini, uno di quelli che può fare la differenza. Ed è a lui che Italiano si affiderà martedì sera per cercare la prima gioia contro un Monaco che in Francia aveva cominciato benissimo ma che adesso sta soffrendo un poco. E quale occasione migliore per riuscire nella prima impresa? Anche perché tutto è possibile con la nuova formula della massima competizione europea: potrebbero bastare tra gli otto e i nove punti per staccare il pass per gli spareggi almeno. E il Bologna, vincendo contro il Monaco – che appare un’avversaria alla portata – potrebbe seriamente pensare all’impresa clamorosa Sì, anche andare avanti dopo il primo turno, per una squadra come quella emiliana, sarebbe una vera e propria impresa.

Dove vedere Bologna-Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Monaco, valida per la quarta giornata della nuova Champions League, è in programma martedì alle 21:00. La Champions League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bologna è quotata a 2.65 su Goldbet e Lottomatica e a 2.75 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Fiducia al Bologna, che sta bene e inizia a capire quello che vuole Italiano. Sfida da meno di tre reti complessive. E gli emiliani potrebbero davvero portare a casa i tre punti.

Le probabili formazioni di Bologna-Monaco

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye.

MONACO (4-4-2): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Akliouche, Golovin, Camara, Minamino; Ben Seghir, Embolo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0