Lille-Juventus, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Lille-Juventus è una partita valida per la quarta giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostici

Contro lo Stoccarda, in Champions League, è iniziato il momento difficile della Juventus. Distrutta, praticamente, la squadra di Thiago Motta dai tedeschi che hanno banchettato a Torino. Da quel momento in poi sono arrivati troppi pareggi ma, nell’ultimo turno la vittoria di Udine ha ridato sicuramente fiducia. Fiducia che c’è ovviamente anche in vista della gara di domani contro il Lille.

Ma perché questa Juventus potrebbe vincere contro i francesi che, fino al momento, hanno confezionato tre affermazioni in altrettante partite contro Real Madrid e Atletico Madrid tra le altre? Per un paio di motivi che vi andiamo a spiegare: il primo è senza dubbio il livello diverso delle due squadre. La Juve sulla carta è più forte dei francesi, che giocano anche in un campionato che è molto al di sotto della Serie A; il secondo il Lille ha moltissime assenze, pesantissime in alcuni casi, con Genesio che praticamente si deve inventare una squadra da mandare in campo.

Anche Meunier, uscito anzitempo contro il Lione, è a rischio. Al momento non si hanno delle notizie ufficiali, ma potrebbe essere out. Di certo sono nove le assenze, ma c’è comunque David, quel centravanti che è stato accostato ai bianconeri in caso di addio di Vlahovic. Il canadese ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza alla fine di questa stagione, ma intanto continua a segnare. E mette paura. Ma non è che può segnare sempre.

La Juve potrebbe anche strappare i tre punti. Sì, perché non è che il Lille, che non è una squadra di vertice, le può vincere tutte. Sì, manca Bremer a Motta, ma contro l’Udinese i bianconeri sono tornati a non subire gol. Quindi occhio a quello che potrebbe essere un clamoroso colpo esterno.

Dove vedere Lille-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Lille-Juventus, valida per la quarta giornata della nuova Champions League, è in programma martedì alle 21:00. La Champions League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere.

Il pronostico

La Juve annusa il colpo grosso in un match da meno di 4 reti complessive.

Le probabili formazioni di Lille-Juventus

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Mandi, Gudmundsson; André, Mukau; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David.

JUVENTUS (4-2-3-1) – Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1