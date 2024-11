Liverpool-Bayer Leverkusen, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Liverpool-Bayer Leverkusen è una partita valida per la quarta giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo tre giornate il Liverpool è una delle due squadre ancora a punteggio pieno insieme all’Aston Villa ma è bella anche la classifica del Bayer Leverkusen, che se la nuova fase campionato della Champions League terminasse adesso sarebbe qualificato direttamente agli ottavi di finale senza dover passare dallo spareggio (i campioni di Germania hanno 7 punti e una differenza reti di +5) grazie al momentaneo sesto posto.

I Reds, corsari a San Siro all’esordio (1-3 al Milan), nelle due partite successive hanno battuto Bologna e Lipsia senza subire gol: 2-0 ai felsinei e 0-1 in Germania. Numeri che confermano quanto Salah e compagni stiano brillando soprattutto nella propria metà campo. Anche in Premier League, se oggi possono permettersi di guardare tutti dall’altro verso il basso, è principalmente merito di una difesa di ferro (a malapena 6 reti subite, nessuno ha fatto meglio). Sabato scorso gli uomini di Arne Slot si sono ripresi il primo posto liquidando la pratica Brighton (2-1), che aveva sventolato bandiera bianca anche qualche giorno prima in League Cup.

Troppo discontinuo invece il Bayer Leverkusen, lontano dai picchi toccati lo scorso anno. La squadra di Xabi Alonso è reduce da un pareggio a reti bianche con lo Stoccarda, il secondo di fila in Bundesliga, ed ha perso ulteriore terreno nei confronti della capolista Bayern Monaco.

In Champions League, dopo le vittorie con Feyenoord e Milan, il mezzo passo falso è arrivato due settimane fa nella sfida con il Brest, capace di fermare le Aspirine sull’1-1. A differenza del Liverpool, il Bayer Leverkusen sta deludendo in fase di non possesso, già a quota 15 gol subiti in patria.

Come vedere Liverpool-Bayer Leverkusen in diretta tv e in streaming

La sfida tra Liverpool e Bayer Leverkusen è in programma martedì alle 21:00 allo stadio di Anfield Road di Liverpool, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Liverpool dovrebbe imporsi sul Bayer Leverkusen in un match da almeno una rete per parte ma con ogni probabilità i gol complessivi, alla luce degli eccellenti numeri difensivi dei Reds, saranno meno di 4.

Le probabili formazioni di Liverpool-Bayer Leverkusen

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Luis Diaz; Darwin Nunez.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Aleix Garcia, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1